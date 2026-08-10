Баклажаны в томатном соусе на зиму: откроешь баночку — и не остановишься

Нежные, сочные баклажаны в насыщенном томатном соусе — представь, как ты открываешь баночку в холодный день, а оттуда доносится аромат лета!
Эту закуску можно есть с картошечкой, а можно просто положить на ломтик свежего хлеба — и это тоже вкуснятина!
Баклажаны в томатном соусе на зиму — лови два простых рецепта. Один — для ленивой хозяйки, с минимумом ингредиентов. Второй — с добавлением овощей, которые делают вкус более насыщенным.
Баклажаны в томатном соусе на зиму: простой рецепт
Ингредиенты
- Баклажаны — 2 кг
- Томатное пюре или перетертые томаты — 1,5 л или готовый томатный соус 700–800 мл + вода 700–800 мл (чтобы вместе получилось примерно 1,5 л жидкости)
- Чеснок — 1 головка
- Растительное масло — 100 мл
- Уксус (9%) — 50 мл
- Сахар — 100 г
- Соль — 1,5 ст. л.
Способ приготовления баклажанов в томатном соусе на зиму
- Нарежь баклажаны кружочками толщиной 1–1,5 см.
- В глубокой кастрюле соедини томатное пюре, масло, сахар, соль и измельченный чеснок. Доведи до кипения. Если берешь готовый томатный соус, уменьши количество соли и сахара примерно на 40%, а в конце тушения обязательно попробуй соус и (если нужно) добавь соли и сахара по вкусу.
- Опусти баклажаны в кипящий соус, уменьши огонь до среднего и туши 20 минут под крышкой.
- Влей уксус, осторожно перемешай и провари еще 3–5 минут.
- Разложи горячую массу по стерилизованным банкам, закатай крышками, переверни и укутай до полного остывания.
Как закрыть баклажаны в томатном соусе на зиму: рецепт с перцем и морковью
Ингредиенты
- Баклажаны — 2 кг
- Помидоры — 1,5 кг (для томатного соуса) или 600 мл готового томатного соуса + 500–600 мл воды
- Болгарский перец — 1 кг
- Морковь — 500 г
- Лук — 500 г
- Чеснок — 1,5 головки
- Острый перец — 1 шт. (по вкусу)
- Растительное масло — 150 мл
- Уксус (9%) — 80 мл
- Сахар — 120 г
- Соль — 2 ст. л.
Способ приготовления баклажанов в томатном соусе на зиму с овощами
- Помидоры взбей блендером или пропусти через мясорубку. Если берешь готовый томатный соус, разбавь его водой. Другие овощи (перец, лук, баклажаны) тоже пустят сок во время тушения, жидкости станет больше.
- Баклажаны нарежь крупными кубиками, перец — соломкой, лук — полукольцами, а морковь натри на терке.
- Перелей в кастрюлю томатную массу, добавь масло, сахар, соль, уксус. Доведи до кипения. Если берешь готовый томатный соус, добавь сначала половину сахара и соли, провари овощи, а затем, если нужно, подкорректируй вкус. Если соус уже содержит уксус, уменьши количество уксуса в рецепте на 20–30%, чтобы заготовка не получилась слишком кислой.
- Засыпь лук и морковь, провари 10 минут.
- Добавь болгарский перец и баклажаны. Туши на среднем огне 20 минут, периодически перемешивая.
- Добавь измельченный чеснок, мелко нарезанный острый перец. Провари еще 7–10 минут.
- Разложи горячие баклажаны в томате по стерильным банкам, закатай, переверни дном вверх и укутай одеялом, чтобы остыло под ним.
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Источник фото: Рinterest.
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