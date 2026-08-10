Баклажаны в томатном соусе на зиму: откроешь баночку — и не остановишься

Нежные, сочные баклажаны в насыщенном томатном соусе — представь, как ты открываешь баночку в холодный день, а оттуда доносится аромат лета!

Эту закуску можно есть с картошечкой, а можно просто положить на ломтик свежего хлеба — и это тоже вкуснятина!

Баклажаны в томатном соусе на зиму — лови два простых рецепта. Один — для ленивой хозяйки, с минимумом ингредиентов. Второй — с добавлением овощей, которые делают вкус более насыщенным.

Баклажаны в томатном соусе на зиму: простой рецепт

Ингредиенты

Баклажаны — 2 кг

Томатное пюре или перетертые томаты — 1,5 л или готовый томатный соус 700–800 мл + вода 700–800 мл (чтобы вместе получилось примерно 1,5 л жидкости)

Чеснок — 1 головка

Растительное масло — 100 мл

Уксус (9%) — 50 мл

Сахар — 100 г

Соль — 1,5 ст. л.

Способ приготовления баклажанов в томатном соусе на зиму

Нарежь баклажаны кружочками толщиной 1–1,5 см. В глубокой кастрюле соедини томатное пюре, масло, сахар, соль и измельченный чеснок. Доведи до кипения. Если берешь готовый томатный соус, уменьши количество соли и сахара примерно на 40%, а в конце тушения обязательно попробуй соус и (если нужно) добавь соли и сахара по вкусу. Опусти баклажаны в кипящий соус, уменьши огонь до среднего и туши 20 минут под крышкой. Влей уксус, осторожно перемешай и провари еще 3–5 минут. Разложи горячую массу по стерилизованным банкам, закатай крышками, переверни и укутай до полного остывания.

Как закрыть баклажаны в томатном соусе на зиму: рецепт с перцем и морковью

Ингредиенты

Баклажаны — 2 кг

Помидоры — 1,5 кг (для томатного соуса) или 600 мл готового томатного соуса + 500–600 мл воды

Болгарский перец — 1 кг

Морковь — 500 г

Лук — 500 г

Чеснок — 1,5 головки

Острый перец — 1 шт. (по вкусу)

Растительное масло — 150 мл

Уксус (9%) — 80 мл

Сахар — 120 г

Соль — 2 ст. л.

Способ приготовления баклажанов в томатном соусе на зиму с овощами

Помидоры взбей блендером или пропусти через мясорубку. Если берешь готовый томатный соус, разбавь его водой. Другие овощи (перец, лук, баклажаны) тоже пустят сок во время тушения, жидкости станет больше. Баклажаны нарежь крупными кубиками, перец — соломкой, лук — полукольцами, а морковь натри на терке. Перелей в кастрюлю томатную массу, добавь масло, сахар, соль, уксус. Доведи до кипения. Если берешь готовый томатный соус, добавь сначала половину сахара и соли, провари овощи, а затем, если нужно, подкорректируй вкус. Если соус уже содержит уксус, уменьши количество уксуса в рецепте на 20–30%, чтобы заготовка не получилась слишком кислой. Засыпь лук и морковь, провари 10 минут. Добавь болгарский перец и баклажаны. Туши на среднем огне 20 минут, периодически перемешивая. Добавь измельченный чеснок, мелко нарезанный острый перец. Провари еще 7–10 минут. Разложи горячие баклажаны в томате по стерильным банкам, закатай, переверни дном вверх и укутай одеялом, чтобы остыло под ним.

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Источник фото: Рinterest.

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