Баклажани в томатному соусі на зиму: відкриєш баночку — і не зупинишся

Ніжні, соковиті баклажани в насиченому томатному соусі — уяви, як ти відкриваєш баночку в холодний день, а звідти лине аромат літа!

Цю закуску можна їсти з картопелькою, а можна просто покласти на скибку свіжого хліба — і це теж смакота!

Баклажани в томатному соусі на зиму — лови два прості рецепти. Один — для лінивої господині, з мінімумом інгредієнтів. Другий — з додаванням овочів, які роблять смак багатшим.

Баклажани в томатному соусі на зиму: простий рецепт

Інгредієнти

Баклажани — 2 кг

Томатне пюре або перетерті томати — 1,5 л або готовий томатний соус 700–800 мл + вода 700–800 мл (щоб разом вийшло приблизно 1,5 л рідини)

Часник — 1 головка

Рослинна олія — 100 мл

Оцет (9%) — 50 мл

Цукор — 100 г

Сіль — 1,5 ст. л.

Спосіб приготування баклажанів в томатному соусі на зиму

Наріж баклажани кружальцями товщиною 1–1,5 см. У глибокій каструлі з’єднай томатне пюре, олію, цукор, сіль та подрібнений часник. Доведи до кипіння. Якщо береш готовий томатний соус, зменш кількість солі та цукру приблизно на 40%, а в кінці тушкування обов’язково скуштуй соус і (якщо треба) додай солі та цукру за смаком. Опусти баклажани в киплячий соус, зменш вогонь до середнього й тушкуй 20 хвилин під кришкою. Влий оцет, обережно перемішай і провари ще 3–5 хвилин. Розклади гарячу масу по стерилізованих банках, закатай кришками, переверни й вкутай до повного охолодження.

Як закрити баклажани в томатному соусі на зиму: рецепт з перцем і морквою

Інгредієнти

Баклажани — 2 кг

Помідори — 1,5 кг (для томатного соусу) або 600 мл готового томатного соусу + 500–600 мл води

Болгарський перець — 1 кг

Морква — 500 г

Цибуля — 500 г

Часник — 1,5 головки

Гострий перець — 1 шт. (за смаком)

Рослинна олія — 150 мл

Оцет (9%) — 80 мл

Цукор — 120 г

Сіль — 2 ст. л.

Спосіб приготування баклажанів в томатному соусі на зиму з овочами

Помідори збий блендером або пропусти через м’ясорубку. Якщо береш готовий томатний соус, розбав його водою. Інші овочі (перець, цибуля, баклажани) теж пустять сік під час тушкування, в рідини стане більше. Баклажани наріж великими кубиками, перець — соломкою, цибулю — півкільцями, а моркву натри на тертці. Перебий у каструлю томатну масу, додай олію, цукор і сіль, оцет. Доведи до кипіння. Якщо береш готовий томатний соус, додай спочатку половину цукру й солі, провари овочі а потім, якщо потрібно підкорегуй смак. Якщо соус уже містить оцет, зменш кількість оцту в рецепті на 20–30%, щоб заготовка не вийшла занадто кислою. Засип цибулю та моркву, провари 10 хвилин. Додай болгарський перець і баклажани. Тушкуй на середньому вогні 20 хвилин, періодично перемішуючи. Додай подрібнений часник, дрібно нарізаний гострий перець. Провари ще 7–10 хвилин. Розклади гарячі баклажани в томаті у стерильні банки, закрути, переверни дном догори та обгорни ковдрою. щоб охолонуло під нею.

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Джерело фото: Рinterest.

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