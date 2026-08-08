Квашені помідори у бочці та банках: прості рецепти для смачної зими

Хочеться якнайдовше відчувати смак літа, яке вже наближається до завершення. Тож сьогодні ми розповімо, як приготувати квашені помідори — рецепти у відрі та банці під капроновою кришкою. Дивись у матеріалі Вікна.

Як квасити помідори у відрі — рецепт

Якщо ти хочеш заквасити багато помідорів на зиму, не обов’язково використовувати банки. Зробити це можна й у відрі, в бочці чи в каструлі! Це простіше та займає менше часу.

Щоб зробити квашені помідори у відрі, знадобиться:

Помідори — 8 кг

Кріп та хрін — по 10 гілочок

Чорний перець-горошок 15-20 шт.

Лавровий лист — 8 шт.

Часник — дві головки

Вода — 5 л

Сіль — 1 склянка

Цукор — 0,5 склянки

Листя смородини чи вишні (за бажанням)

Приготування

Обмий листя та підготуй спеції, почисти часник. Відро обдай окропом, а помідори ретельно перебери та промий. На дно відра починай викладати листя смородини, хрін, кріп, кілька зубчиків часнику та перець. Далі щільно клади помідори. Вони мають бути пружні та цілі. Після кожного шару помідорів підкладай лаврове листя та часник. Заповни відро та зверху поклади кріп та хрін, що залишився. Розчини сіль і цукор у воді та залий готовим розсолом відро помідорів.

Відро потрібно накрити кришкою та залишити зберігатися у холодному місці. Куштувати малосольні помідори можна вже через два тижні. Квашеними вони стануть через три тижні.

Квашені помідори під капроновою кришкою

Якщо тобі більше подобається традиційний спосіб солінь, тримай рецепт квашених помідорів у банках під капроновою кришкою. Для цього тобі знадобиться:

Помідори — 4 кг

Часник — кілька зубчиків

Гострий перець — 2-3 шт.

Тертий хрін — 20 г

Кріп — 3 парасольки

Лавровий лист — 2-3 шт.

Гвоздика

Чорний перець

Коріандр

Мед — 20 г

Гірчичний порошок — 20 г

Сіль — 60 г

Вода — 1 л

Приготування

Спочатку перебери та ретельно промий помідори. Підготуй спеції. Кожен помідор потрібно проштрикнути вилкою або зубочисткою. У банку поклади спеції та лаврове листя, а потім помідори. Між шарами вкладай зубчики часнику, перець та кріп. Гірчицю, мед та сіль розчини у холодній воді та залий у банки. Закриті банки залиш в теплому місці на тиждень, а потім на два тижні в холодному.

Раніше ми розповідали, як приготувати помідори у власному соку: легкий рецепт домашньої смакоти.

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