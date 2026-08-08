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Квашені помідори у бочці та банках: прості рецепти для смачної зими

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 08 Серпня 2026, 14:00 3 хв.
квашені помідори
Фото Unsplash

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