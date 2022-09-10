Квашені помідори у бочці та банках: прості рецепти для смачної зими

Хочеться якнайдовше відчувати смак літа, яке вже скінчилось. Тож сьогодні ми розповімо, як приготувати квашені помідори — рецепти у відрі та банці під капроновою кришкою. Дивись у матеріалі Вікна.
Якщо ти хочеш заквасити багато помідорів на зиму, не обов’язково використовувати банки. Зробити це можна й у відрі, в бочці чи в каструлі! Це простіше та займає менше часу.
Щоб зробити квашені помідори у відрі, знадобиться:
Приготування
Відро потрібно накрити кришкою та залишити зберігатися у холодному місці. Куштувати малосольні помідори можна вже через два тижні. Квашеними вони стануть через три тижні.
Якщо тобі більше подобається традиційний спосіб солінь, тримай рецепт квашених помідорів у банках під капроновою кришкою. Для цього тобі знадобиться:
Раніше ми розповідали, як законсервувати кабачки на зиму.
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