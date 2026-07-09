Коли вийде 2 сезон Ранчо Даттонів: з’явилися перші подробиці

Перший сезон серіалу Ранчо Даттонів стартував 15 травня 2026 року, а фінальна серія вийшла 3 липня.

І Paramount+ вже оголосив про продовження. На тлі шалених рейтингів кампанія запевняє, що зйомки почнуться найближчим часом.

Ранчо Даттонів 2: дата виходу нового сезону

Очікується, що 2 сезон вийде на екрани всередині або наприкінці 2027 року.

Відомо також, що головний сценарист першої частини Чед Фіген зі скандалом залишив проєкт через розбіжності з акторами та продюсером Тейлором Шеріданом.

Буквально наприкінці червня стало відомо, що новим шоуранером 2 сезону призначили Бенджаміна Кавелла, автора крутого серіалу Спецназ. Продюсери вважають, що він додасть серіалу ще більше жорсткості та динаміки.

А поки творці Ранчо Даттонів можуть почивати на лаврах: серіал офіційно став найуспішнішим стартом в історії платформи Paramount+.

Лише за перші сім днів після прем’єри перші серії зібрали рекордні 12,9 мільйона переглядів по всьому світу.

Серіал на всіх обертах обійшов лідера минулого року — гангстерську драму МобЛенд з Томом Гарді. Глядачі просто обожнюють хімію між Бет та Ріпом, тож Paramount ні хвилини не вагався з продовженням.

Ранчо Даттонів 2 сезон: сюжет і актори

Серіал став прямим продовженням історії Єллоустоуна. Після того як лісова пожежа знищила їхній маєток у Монтані, Бет Даттон (Келлі Райллі) та Ріп Вілер (Коул Гаузер) переїжджають до Південного Техасу, щоб почати все з нуля разом із прийомним сином Картером.

Тут вони одразу вступають у жорстку бійку з місцевою авторитетною власницею ранчо Б’юлою Джексон.

Фінал першого сезону залишив глядачів у шоці: Картера викрадає новий небезпечний ворог — лідер мексиканського картелю Маріано Реєс.

У 2 сезоні Бет і Ріп увімкнуть режим тотальної війни, щоб повернути сина та захистити свій новий дім.

Окрім Келлі Райллі та Коула Гаузера, в Ранчо Даттонів 2 сезон гратимуть володарі Оскара Ед Гарріс — у ролі ветеринара Еверетта, який стане ключовим персонажем другого сезону та Аннетт Бенінг, суперниця Б’юла Джексон.

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