Відчайдушні господарки повертаються: коли чекати прем’єру Вістерії Лейн

Якщо ти — серед численних шанувальників культових Відчайдушних домогосподарок, радій: є гарні новини, на які чекали понад десять років.

У 2025 році Disney та Onyx Collective офіційно підтвердили розробку нового серіалу Вістерія Лейн (Wisteria Lane) — проєкту, який має повернути глядачів на найвідомішу телевізійну вулицю Америки.

Коли вийде Вістерія Лейн і чого чекати від продовження – у матеріалі.

Продовження серіалу Відчайдушні домогосподарки 2026: що відомо про Вістерія Лейн

Продюсери шоу одразу повідомили, що це не буде дев’ятий сезон оригінального шоу. Творці називають проєкт переосмисленням Відчайдушних домогосподарок.

За сюжетом у центрі історії знову опиняться п’ятеро жінок-сусідок, які живуть у зразковому передмісті.

Та серіал Вістерія Лейн розкаже про абсолютно нове поколінні домогосподарок, які купують будинки на знаменитій вулиці. Проте зв’язок із оригіналом буде.

Сюжет буде побудований навколо новоих загадок, які безпосередньо переплітаються зі старими скелетами у шафах колишніх мешканок.

Жанр залишається незмінним — це фірмова суміш сатири, сімейної драми та детективного трилера.

Над сценарієм працює сценаристка та продюсерка Natalie Chaidez, відома за серіалом Бортпровідниця.

Відчайдушні домогосподарки: хто з акторів повернеться у продовження

Найбільше питання — хто зіграє у новому серіалі? Станом на літо 2026 року акторський склад ще офіційно не оголошено.

Студія поки що тримає імена акторів у таємниці, а кастинг триває.

Творець оригінального серіалу Відчайдушні домогосподарки Мак Черрі наразі не бере участі у виробництві нового шоу.

Також поки немає підтвердження, що в проєкті з’являться зірки оригіналу — Єва Лонгорія, Тері Гетчер, Марсія Кросс чи Фелісіті Гаффман.

Очікується, що Габріель Соліс та Брі Ван де Камп з’являться як запрошені зірки (камео), щоб допомогти розплутати головну таємницю сезону.

Коли вийде серіал Вістерія Лейн

А яка ж дата виходу? Тут новини менш оптимістичні. Вістерія Лейн в стадії активної розробки, але поки ще не отримала офіційної дати виходу.

Найреалістичнішою датою виходу наразі називають 2027 рік, хоча Disney поки не підтверджувала жодних термінів.

В першому сезоні буде 10 епізодів, які виходитимуть щотижня.

Офіційний трейлер обіцяють презентувати вже наприкінці літа, тож саме час згадувати, чому на цій ідеальній вулиці нікому не можна довіряти!

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