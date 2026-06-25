Отчаянные домохозяйки возвращаются: когда ждать премьеру Вистерии Лейн

Если ты — среди многочисленных поклонников культовых Отчаянных домохозяек, радуйся: есть хорошие новости, которых ждали более десяти лет.

В 2025 году Disney и Onyx Collective официально подтвердили разработку нового сериала Вистерия Лейн (Wisteria Lane) — проекта, который должен вернуть зрителей на самую известную телевизионную улицу Америки.

Когда выйдет «Вистерия Лейн и чего ждать от продолжения — в материале.

Продолжение сериала Отчаянные домохозяйки 2026: что известно о Вистерия Лейн

Продюсеры шоу сразу сообщили, что это не будет девятый сезон оригинального шоу. Создатели называют проект переосмыслением Отчаянных домохозяек.

По сюжету в центре истории снова окажутся пять женщин-соседок, которые живут в образцовом пригороде.

Но сериал Вистерия Лейн расскажет об абсолютно новом поколении домохозяек, которые покупают дома на знаменитой улице. Однако связь с оригиналом будет.

Сюжет будет построен вокруг новых загадок, которые напрямую переплетаются со старыми скелетами в шкафах бывших жительниц.

Жанр остаётся неизменным — это фирменная смесь сатиры, семейной драмы и детективного триллера.

Над сценарием работает сценаристка и продюсер Натали Чейдез, известная по сериалу Бортпроводница.

Отчаянные домохозяйки: кто из актёров вернётся в продолжении

Самый большой вопрос — кто сыграет в новом сериале? По состоянию на лето 2026 года актёрский состав ещё официально не объявлен.

Студия пока держит имена актёров в секрете, а кастинг продолжается.

Создатель оригинального сериала Отчаянные домохозяйки Марк Черри в настоящее время не участвует в производстве нового шоу.

Также пока нет подтверждения, что в проекте появятся звёзды оригинала — Ева Лонгория, Тери Хэтчер, Марсия Кросс или Фелисити Хаффман.

Ожидается, что Габриэль Солис и Бри Ван де Камп появятся в качестве приглашённых звёзд (камео), чтобы помочь распутать главную тайну сезона.

Когда выйдет сериал Вистерия Лейн

А какая же дата выхода? Здесь новости менее оптимистичны. Вистерия Лейн находится в стадии активной разработки, но пока ещё не получила официальной даты выхода.

Самой реалистичной датой выхода сейчас называют 2027 год, хотя Disney пока не подтверждала никаких сроков.

В первом сезоне будет 10 эпизодов, которые будут выходить еженедельно.

Официальный трейлер обещают представить уже в конце лета, так что самое время вспоминать, почему на этой идеальной улице никому нельзя доверять!

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