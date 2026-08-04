ДВРЗ против шпиона: на ICTV2 выйдет новая история про участковых

В эфире телеканала ICTV2 7 сентября стартует детективный сериал ДВРЗ против шпиона — новая история об участковых Сергее Бондаре и Петре Дзюбе. В этот раз главные герои окажутся в центре международной шпионской истории. У ДВРЗ против шпиона будет четыре серии.

ДВРЗ против шпиона: чем интересен сериал

Создатели сериала называют игру с двойниками одной из изюминок этой премьеры. На экране появятся два актера Довженко – отец Вячеслав и его старший сын Иван. Тем временем Виталий Иванченко исполнит сразу две роли – Петра Дзюбы и дипломата Стаббса. В сюжете также присутствует тема двойников, ведь некоторые будут вести двойную игру…

— Вселенная ДВРЗ давно стала для зрителей родной. Но в этот раз мы хотели показать знакомых героев в совершенно новых обстоятельствах. К народному юмору прилагается шпионская интрига, новые персонажи и неожиданные перевоплощения. Наши герои остаются собой: искренними, жизненными, но обстоятельства заставляют их действовать вопреки приказам, системе и иногда здравому смыслу. Тема двойных игр проходит через весь сезон: зритель до конца не узнает, кому можно верить, а кто ведет собственную партию. Потому от любимых персонажей может даже двоиться в глазах, – комментирует главный продюсер сериального направления ICTV2 Дмитрий Хрипун.

ДВРЗ против шпиона выйдет 7 сентября / 4 Фотографии

ДВРЗ против шпиона: о чем сериал

В продолжении истории о напарниках-участковых Бондарь и Дзюба неожиданно узнают, что одного из них могут отправить на пенсию. В то же время в отделении появляется молодой лейтенант Антон Довгий, которому нужно передать дела. И именно в этот момент на ДВРЗ бесследно исчезает британский дипломат Стаббс. Так у участковых появляется возможность показать, на что они способны, вернув британца и не допустить международный скандал.

— Эту историю отличают двойные игры, ведь почти все не те, кем кажутся… Но это не о Бондаре – он ясен и понятен. В этой истории ему придется делать выбор как в работе, так и в личной жизни. Остается ли он на службе или уйдет на отдых? В его жизни случатся новые любовные сюжеты и треугольники, но что именно он выберет в этот раз?, — говорит актер Вячеслав Довженко о своем персонаже.

ДВРЗ против шпиона: новые персонажи в сериале

В продолжении детективной истории Екатерина Варченко сыграет британку-охранницу Кейт, а Надежда Хильская вернется в роль любимой Бондаря — полковницы Варвары Конон (ДВРЗ. Воздушная тревога).

Также здесь появятся жена Дзюбы Настя (Маргарита Бахтина), предприниматель Вадик (Владимир Гладкий), сантехник Гончар (Игорь Портянко) и другие персонажи Вселенной ДВРЗ.

Премьера сериала Участковый по ДВРЗ состоялась на ICTV в 2020 году. Детектив стал хитом украинского телевидения, возглавил ТОП-10 программ недели, а все три его сезона неоднократно входили в список самых популярных сериалов страны.

Действие разворачивается в реальном районе в окрестностях Киева, куда временно попадает следователь Сергей Бондарь. Он уверен, что будет иметь дело с мелкими ворами и хулиганами, но на самом деле ему придется усмирить господствующих на районе местных авторитетов. Напарником Бондаря становится ленивый Петр Дзюба, который со временем переходит на сторону напарника и становится ему настоящим товарищем.

Режиссер: Тарас Дударь

Оператор: Константин Пономарев

Сценарист: Артём Кобзан

Продюсеры ICTV2: Дмитрий Хрипун, Екатерина Шевелюк

Продюсер Mamas Film Production: Алла Липовецкая, Марина Квасова.

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Фото: ICTV2

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