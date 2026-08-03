10 сезон Рика и Морти: когда ждать премьеру и сколько будет серий

Что известно о дате выхода 10 сезона культовой анимационной научно-фантастической комедии — читай в материале.

Рик и Морти 10: дата выхода нового сезона

Официальную дату выхода Рика и Морти 10 продюсеры пока не объявили.

Но если сериал будут выпускать по привычному графику, новые серии могут выйти уже во втором квартале 2027 года — скорее всего весной или в начале лета.

Традиционно первыми новый сезон увидят зрители США на телеканале Adult Swim. После этого серии появятся на стриминговых платформах в других странах.

В Европе права на показ имеет HBO Max, поэтому международную премьеру ожидаем почти одновременно с американской.

Рик и Морти 10: что известно о количестве эпизодов и сюжете

Точное количество эпизодов авторы пока не раскрыли, но, скорее всего, Рик и Морти 10 будет состоять из 10 серий. Именно такой формат является стандартом для сериала в последние годы.

Подробности сюжета также держат в секрете. Ожидается, что продолжение сохранит свой фирменный стиль: безумные приключения, черный юмор, а также сочетание научной фантастики и семейной драмы.

Особый интерес вызывает возвращение сценариста Райана Ридли, который работал над ранними сезонами. Поклонники Рика и Морти надеются, что он вернет атмосферу первых частей, которые считают лучшими.

В целом будущее сериала давно определено. Еще в 2018 году Adult Swim заказал сразу 70 новых эпизодов, а в 2024 году канал продлил Рика и Морти еще на два сезона. Так что сейчас официально подтверждено производство как минимум до 12 сезона, который может выйти в 2029 году.

Поэтому можно быть уверенными, что история гениального, но циничного ученого Рика и его внука Морти точно не завершится и в 2027 году. Это означает, что впереди нас ждет еще несколько лет новых фантастических приключений.

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