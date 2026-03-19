Человек-паук 4 — дата выхода фильма, обещающего нам невиданное путешествие

Киноманам и ценителям Marvel приготовиться: в 2026 году можем ждать выход фильма Человек-паук 4!

Уже известно полное название фильма, дата выхода фильма и актерский состав. Подробнее о новом Человеке-пауке 4, читай дальше в материале.

Человек-паук 2026: дата выхода

Marvel официально заявил о дате выхода нового фильма о Спайдермене, полное название будет звучать: Человек-паук: Абсолютно новый день.

Будущий художественный фильм Дестина Креттона с Томом Холландом в главной роли станет 40-м фильмом Кинематографической вселенной Marvel и четвертым в серии фильмов о Человеке-пауке.

Человек-паук 4 увидит большие экраны 31 июля 2026 года.

Режиссер фильма во время CinemaCon заявил, что фильм станет путешествием, которое мы на самом деле не видели раньше.

Человек-паук 4: трейлер

Название фильма Человек-паук: Абсолютно новый день является отсылкой к сюжету еще 2008 года, когда все забыли, кто такой Человек-паук. Он также стал точкой в ​​браке Питера Паркера и Мэри-Джейн.

Человек-паук 4: актеры

Уже частично известен актерский состав нового Человека-паука. Кроме Тома Холланда, это:

Сэди Синк — неизвестная роль;

Марк Раффало — Брюс Беннер/Халк;

Лиза Колон-Заяс — неизвестная роль.

