Когда выйдет Энола Холмс 3: приключения сестры Шерлока продолжаются — дата премьеры в Украине

Наверное, ты уже оценил(-ла) кино‑истории про остроумную и находчивую девушку-детектива Энолу Холмс и ждёшь продолжения сериала.

Есть хорошие новости: съёмки Enola Holmes 3 уже прошли — работа над фильмом завершилась летом 2025 года. Теперь серии находятся на стадии пост-продакшена, и фанатам остаётся дождаться их выхода на экран.

Когда это произойдёт и какие приключения впереди — в материале.

Когда выйдет Энола Холмс 3

Фанаты сериала знают: это новая история про младшую сестру легендарного Шерлока Холмса, которая, несмотря на тень большого брата, борется с преступностью — своими методами.

Первые две части франшизы Netflix больше напоминали подростковое приключение — главная героиня не только разгадывала тайны, но и искала своё место под солнцем.

Но время идёт, и сама Энола взрослеет: теперь её задания становятся сложнее, а загадки — темнее, так что в Энола Холмс 3 готовьтесь к более опасному и серьёзному расследованию.

Хотя точной даты премьеры ещё не объявили, ожидается, что Энола Холмс 3 выйдет на стриминге летом 2026 года.

Энола Холмс 3: что известно о съёмках

Съёмки Enola Holmes 3 завершились летом 2025 года. Сначала съёмочная группа работала в Великобритании на студии Shepperton Studios, где сняли основные сцены, передающие атмосферу старой Англии.

Потом команда отправилась на Мальту, там сняли часть сцен на улицах и в исторических местах, чтобы передать настоящую атмосферу местности.

Сейчас фильм находится на стадии монтажа, команда работает над музыкой и визуальными эффектами перед выпуском на Netflix.

Энола Холмс 3: вернутся ли полюбившиеся актёры

В фильме снова появятся знакомые лица: Луи Партич работает рядом с Энолой как лорд Тьюксбери, Генри Кавилл возвращается к роли брата Энолы — Шерлока.

Хелена Бонем Картер снова воплощает их мать Эудорию.

Кроме того, к актёрскому составу присоединился Химеш Патель в роли доктора Ватсона, друга и соратника Шерлока.

