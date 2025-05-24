Тайны киновселенной Шерлока Холмса: как смотреть фильмы по очереди

В туманных переулках Лондона, где фонари бросают длинные тени на мостовую, раздается уверенный шаг человека, чей ум острее скальпеля хирурга. У него нет сверхспособностей, лишь безупречная логика. Имя его — Шерлок Холмс!

Уже более века он остается иконой дедуктивного мышления, а его истории не теряют ни популярности, ни загадочности.

В этом материале мы окунемся во вселенную Шерлока и расскажем тебе, в какой последовательности лучше всего пересматривать фильмы об известном всем детективе!

Шерлок Холмс: фильмы по очереди

Поскольку в фильмах о Шерлоке сюжетная хронология часто не совпадает с порядком их выхода, ниже приводим список некоторых ключевых фильмов, упорядоченных по развитию сюжетной линии.

Ранние годы Шерлока Холмса

Молодой Шерлок Холмс (Young Sherlock Holmes, 1985) — фильм рассказывает о юности Холмса и его первом знакомстве с доктором Ватсоном.

Начало детективной карьеры

Шерлок Холмс (Sherlock Holmes, 2009). В этом фильме Холмс и Ватсон расследуют дело лорда Блэквуда. Шерлок Холмс: Игра теней (Sherlock Holmes: A Game of Shadows, 2011). Продолжение приключений Холмса, где он противостоит профессору Мориарти.

Дальнейшие приключения Шерлока Холмса

Серия фильмов с Бейзилом Рэтбоуном (1939-1946). Эти фильмы охватывают различные дела Холмса, включая:

Собака Баскервилей (The Hound of the Baskervilles, 1939); Шерлок Холмс и голос террора (Sherlock Holmes and the Voice of Terror, 1942); Шерлок Холмс и секретное оружие (Sherlock Holmes and the Secret Weapon, 1943).

Истории о семье Холмса

Энола Холмс (Enola Holmes, 2020) — фильм сосредоточен на младшей сестре Шерлока, Эноле, которая расследует исчезновение матери. Энола Холмс 2 (Enola Holmes 2, 2022) — продолжение приключений Энолы, где она открывает собственное детективное агентство.

Поздние годы Холмса

Мистер Холмс (Mr. Holmes, 2015) — в этом фильме изображен Холмс старших лет, который пытается вспомнить детали своего последнего дела.

Надеемся, что этот список фильмов окажется для тебя полезным! Также мы собрали в одном материале лучшие комедии всех времен. Обязательно пересмотри и окунись в мир фантастических историй!

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.