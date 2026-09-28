Сериал Американская история ужасов 13 сезон уже стартовал: когда ждать новые серии

13 сезон Американской истории ужасов уже стартовал: премьера состоялась 24 сентября 2026 года на FX, и уже известно, что в сезоне 13 эпизодов.

Зрителям предлагают необычный график — сначала выпустили сразу три серии, а затем сериал будет выходить порциями вплоть до самого Хэллоуина.

Что известно о дате выхода серий сериала Американская история ужасов 13 сезон, а также о сюжете, актерах и том, чем этот сезон отличается от предыдущих — в материале Вікон.

Американская история ужасов 13 сезон: график выхода серий

В США новые эпизоды 13 сезона Американской истории ужасов выходят на FX/Hulu каждый четверг.

Международная премьера на Disney+ всегда отстает на день, поэтому для Украины ориентироваться стоит именно на международный график.

По официальному графику Disney+ серии выходят такими блоками:

25 сентября 2026 года — 1–3 серии

2 октября 2026 года — 4–6

9 октября 2026 года — 7–8

16 октября 2026 года — 9–10

23 октября 2026 года — 11–12

30 октября 2026 года — 13 серия, финал сезона.

Каждый эпизод длится примерно по 30 минут. В международных версиях Disney+ финальный эпизод выйдет 30 октября, непосредственно накануне Хэллоуина.

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Американская история ужасов 13 сезон: актеры

Главная особенность нового сезона — возвращаются актеры, которые стали лицами American Horror Story, и их немало:

Джессика Лэнг

Сара Полсон

Эван Питерс

Анджела Бассетт

Кэти Бейтс

Эмма Робертс

Билли Лурд

Габури Сидибе

Лесли Гроссман

Фрэнсис Конрой

Джон Кэрролл Линч

Джейми Брюэр

Джои Поллари

Пол Энтони Келли.

Также в сезоне появляются новые для франшизы лица. Disney+ отдельно называет Джои Поллари, Пола Энтони Келли и Джона Уотерса.

Особенно важным стало возвращение Джессики Лэнг. Она сыграла сразу нескольких знаковых персонажей франшизы в прошлом, а в 13 сезоне снова связана с ними. Сама актриса рассказала, что согласилась на возвращение только потому, что сможет сыграть своих предыдущих персонажей, а также намекнула на еще одну загадочную роль.

В то же время Ариана Гранде, которую сначала называли среди участников сезона, не снималась из-за проблем с графиком.

Американская история ужасов 13 сезон: сюжет

Здесь создатели решили добавить немного ностальгии. В 13 сезоне возвращаются персонажи и мотивы из разных предыдущих сезонов, а центральное место снова занимает ведьминский ковен.

При этом это не просто продолжение Coven, не обычный перезапуск. На этот раз вернутся самые яркие злодеи франшизы.

Официальное описание FX также прямо говорит о возвращении культовых ужасов из предыдущих сезонов и новых угрозах.

Первые эпизоды уже раскрыли одну из основных сюжетных линий. Бен Десото, которого играет Пол Энтони Келли, ухаживает за тяжелобольным — загадочным клиентом в роскошном пентхаусе. К истории постепенно подключается Констанс Лэнгдон, знакомая зрителям еще по первому сезону Murder House.

Дальше сюжет все больше связывается с ведьмами и древним злом. Даже названия следующих эпизодов намекают на конфликт, который распространяется, хотя создатели намеренно не раскрывают основную интригу заранее.

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Источник главного фото: скриншот с кадра трейлера.

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