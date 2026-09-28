От абсолютной свежести до пряностей: гайд по лучшим композициям Essential Parfums

На парфюмерном небосклоне в 2018 году зажглась новая звезда — Essential Parfums — под чутким руководством Жеральдин Аршамбо. Она отказалась от всего лишнего — масштабных маркетинговых кампаний и замысловатого дизайна упаковки, чтобы творческий гений признанных парфюмеров не затмевался надуманным величием бренда и модными названиями. Над композициями работают признанные мастера мирового уровня, среди которых Калис Беккер, Софи Лаббе, Квентин Биш, Натали Лорсон, Бруно Йованович и другие.

Приглашаем вас в мир Essential Parfums, где творчество и ответственность объединяются в прекрасных композициях. Проникнитесь красотой французской нишевой парфюмерии и почувствуйте, какой из ароматов вам близок по духу!

Rose Magnetic by Sophie Labbe — цветочная нежность

Это аромат нежный, чувственный, утонченный и неподвластный времени. Искристая цитрусовая нота грейпфрута и прохладный оттенок перечной мяты создают яркий контраст с роскошной бархатистой женственностью розы, заставляя ее звучать еще глубже и многограннее.

Сердце композиции раскрывает благородная турецкая роза, представленная сразу в двух драгоценных формах — эссенции и абсолюте. Сладковатые оттенки личи окутывают цветочные ноты легким фруктовым флером, а теплый кедр, чувственный мускус и нежная ваниль оставляют гипнотический, мягкий и по-настоящему притягательный шлейф. Rose Magnetic — аромат, который навевает мысли о красоте весенне-летнего цветущего сада и заставляет возвращаться к нему снова и снова, словно невидимая сила притяжения.

Ольфакторная эстетика пряностей: Divine Vanille by Olivier Pescheux

Divine Vanille — это ода мадагаскарской ванили, где привычная сладость превращается в многогранную, благородную и завораживающую ольфакторную историю. Здесь ваниль раскрывается не как гурманский аккорд, а как драгоценная эссенция с таинственным, чувственным и гипнотическим характером. Она окутывает мягким теплом, оставляя ощущение уюта, роскоши и безмятежности.

Мускатный шалфей, корица и черный перец открывают композицию пряной свежестью, придавая ей динамику, глубину и выразительный характер. Ладан, османтус и молекула Pomarose наполняют сердце аромата шелковистой нежностью, деликатной фруктово-бальзамической сладостью и утонченной элегантностью.

Кедр привносит в звучание благородные древесные оттенки, а бензоин окутывает композицию сливочной мягкостью и теплым смолистым звучанием. Роскошные оттенки аромат приобретает благодаря аккордам мадагаскарской ванили, пачули, бобов тонка и мускуса, создающим чувственный, притягательный флер.

Это воплощение парфюмерной роскоши, наполненное светом, теплом и невероятной притягательностью, где каждая нота звучит как прикосновение к коже солнечных лучей, напоенных ароматами пряностей.

Nice Bergamote by Antoine Maisondieu — солнечная феерия бергамота

Солнечная феерия калабрийского бергамота раскрывается свежим и искристым аккордом, наполненным светом и южным теплом. Его сочное, сияющее звучание постепенно переплетается с нежным цветочным облаком лепестков розы, жасмина и экзотического иланг-иланга с Коморских островов, создавая утонченный и чувственный букет.

В сердце композиции звучание становится глубже и теплее: благородный кедр окутывает аромат мягкими древесными нюансами, а драгоценные бобы тонка из Венесуэлы добавляют ему бархатистую, обволакивающую глубину.

Bois Imperial by Quentin Bisch — пряно-древесный характер

Свежесть измельченных листьев тайского базилика встречается с искристыми перечными и грейпфрутовыми нюансами абсолюта непальского перца Тимут. Яркое, контрастное сочетание создает энергичное начало композиции, которое эффектно оттеняет ее смелый древесный характер.

Зеленое, насыщенное и землистое звучание масла гаитянского ветивера перекликается с Georgywood — эксклюзивной молекулой с выразительными кедровыми тонами. Эта вибрирующая древесная грань раскрывается еще ярче благодаря утонченной цветочной ноте Petalia, добавляющей композиции объема.

Величественный Akigalawood становится настоящей отличительной чертой аромата. Его уникальный пряно-древесный характер подчеркивается насыщенным маслом индонезийских пачули и мощной экологически чистой нотой Ambrofix, формируя глубокий, выразительный и запоминающийся шлейф.

Essential Parfums предлагает не просто коллекцию ароматов, а палитру настроений, среди которых вы сможете найти свое звучание. Цветочная нежность, солнечная свежесть цитрусовых, пряное тепло или глубокие древесные аккорды — здесь нет единственно правильного выбора. Есть лишь аромат, который в определенный момент особенно точно совпадает с вашим настроением, характером и ритмом жизни.

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