Как правильно хранить яблоки на зиму — лучшие способы

Украинцы привыкли заботиться самостоятельно о своем достатке и нуждах. А потому многие прибегают к закруткам, заготовке урожая и приготовлению пищи длительного хранения. Если ты хочешь есть собственноручно выращенные фрукты зимой, читай, как хранить яблоки.

Как хранить яблоки: способы на зиму

Свежие фрукты и овощи зимой стоят достаточно дорого, ведь это не сезон. Поэтому лучшим способом экономить и есть питательные продукты — хранить их на зиму правильным способом.

На срок хранения сильно влияет сорт яблок. Выбирай осенние, позднеспелые яблоки или зимние. Обрати внимание на эти сорта: Симиренко, Аврора крымская, Богатырь. Хранить нужно во влажном помещении, где циркулирует воздух, с температурой от -1°C до +2°C.

Перебери яблоки — они должны быть без внешних повреждений. Если ты как раз собираешь урожай, оставляй на яблоке плодоножку, потому что это увеличивает срок хранения. Плоды можно покрыть воском, глицерином или прополисом.

Заметим, что яблоки ни в коем случае нельзя мыть. Лишившись природной оболочки, фрукты начнут портиться гораздо быстрее.

Если урожай был собран в дождливую или влажную погоду, нужно дать подсохнуть яблокам. Отсортированные яблоки разложи в тару по размерам, чтобы предотвратить неравномерное созревание или перезревание.

Где лучше хранить яблоки на зиму

В погребе — это идеальные условия для хранения яблок. Просушенные и перебранные яблоки можно дополнительно завернуть в бумагу или положить в опилки.

В деревянных ящиках — на дно ящиков можно насыпать опилок, каждое яблоко заверни в плотную бумагу. Тара должна быть продезинфицирована.

В картонных ящиках — они тоже отлично подходят для длительного хранения яблок. Выбирай ящики или коробки из крепкого картона, заверни яблоки в бумагу.

На балконе или в холодильнике — если на балконе или в холодильнике температурный режим подходит, возможно и такое хранение. Для этого можно использовать пакеты и ящики.

В полиэтиленовых пакетах. Этот способ требует сортировки яблок по размеру и весу. В каждый пакет можно сложить до 1 кг фруктов. Хранить в холодильнике (до +2°C), на балконе или в погребе.

