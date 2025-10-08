Стиль життя Садівництво та город

Як правильно зберігати яблука на зиму — найкращі способи

Анастасія Грубрина 08 Жовтня 2025, 17:45
як зберігати яблука
Фото Unsplash

