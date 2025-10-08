Як правильно зберігати яблука на зиму — найкращі способи

Українці звикли дбати самостійно про свій достаток та потреби. А тому багато хто вдається до закруток, заготівлі урожаю та приготування їжі тривалого зберігання. Якщо ти хочеш їсти власноруч вирощені фрукти взимку, читай, як зберігати яблука.

Як зберігати яблука: способи на зиму

Свіжі фрукти та овочі взимку коштують доволі дорого, адже це не сезон. Тому найкращим способом економити та їсти поживні продукти є зберігати їх на зиму правильним способом.

На термін зберігання дуже впливає сорт яблук. Вибирай осінні, пізньостиглі яблука або ж зимові. Зверни увагу на ці сорти: Симиренко, Аврора кримська, Богатир. Зберігати потрібно у вологому приміщенні, де циркулює повітря, з температурою від -1°C до +2°C.

Перебери яблука — вони мають бути без зовнішніх пошкоджень. Якщо ти саме збираєш урожай, залишай на яблуці плодоніжку, бо це збільшує термін зберігання. Плоди можна покрити воском, гліцерином чи прополісом.

Зауважимо, що яблука в жодному разі не можна мити. Позбувшись природної оболонки, фрукти почнуть псуватися набагато швидше.

Якщо урожай був зібраний у дощову чи вологу погоду, потрібно дати яблукам підсохнути. Відсортовані яблука розклади у тару за розмірами, щоб запобігти нерівномірному дозріванню чи перезріванню.

Де краще зберігати яблука на зиму

У льоху — ідеальні умови зберігання для яблук. Просушені та перебрані яблука можна додатково загорнути у папір чи покласти у тирсу.

У дерев’яних ящиках — на дно ящиків можна насипати тирси, кожне яблуко загорни у цупкий папір. Тара має бути продезінфікована.

У картонних ящиках — вони також чудово підходять для тривалого зберігання яблук. Вибирай ящики чи коробки з міцного картону, загорни яблука у папір.

На балконі чи в холодильнику — якщо на балконі або у холодильнику температурний режим підходить, можливе і таке зберігання. Для цього можна використати пакети та ящики.

У поліетиленових пакетах. Цей спосіб вимагає сортування яблук за розмірами та вагою. У кожен пакет можна скласти до 1 кг фруктів. Зберігати потрібно у холодильнику (до +2°C), на балконі чи у льоху.

