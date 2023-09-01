Як зберігати моркву в погребі, аби вона не зіпсувалася: ефективні методи

Морква — це популярний коренеплід, без якого в кулінарії не обійтися. Її використовують, наприклад, для приготування перших страв, салатів, різноманітних закруток і навіть випічки. Як зберігати моркву в погребі та квартирі — читай у матеріалі.
Щоб зберегти моркву надовго, потрібно правильно її підготувати. Наприклад, можна дотримуватися таких правил:
У підвалі можна використовувати наступні вироби для пакування:
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