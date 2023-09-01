Как хранить морковь в погребе, чтобы она не испортилась: эффективные методы

Морковь – это популярный корнеплод, без которого в кулинарии не обойтись. Ее используют, например, для приготовления первых блюд, салатов, всевозможных закруток и даже выпечки. Как хранить морковь в погребе и квартире — читай в материале.
Чтобы сберечь морковь надолго, нужно правильно ее подготовить. Например, можно придерживаться следующих правил:
В подвале можно использовать следующие упаковочные изделия:
Раньше мы рассказывали, как приготовить аджику на зиму.
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