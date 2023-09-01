Как хранить морковь в погребе, чтобы она не испортилась: эффективные методы

Морковь – это популярный корнеплод, без которого в кулинарии не обойтись. Ее используют, например, для приготовления первых блюд, салатов, всевозможных закруток и даже выпечки. Как хранить морковь в погребе и квартире — читай в материале.

Как хранить морковь в погребе: правила подготовки

Чтобы сберечь морковь надолго, нужно правильно ее подготовить. Например, можно придерживаться следующих правил:

Выкапывай ее вечером, ведь за день корнеплоды накапливают сахар, а ночью его тратят. После уборки морковь высуши на свежем воздухе в течение нескольких часов. Убери зеленую часть чуть выше верхушки, а затем отрежь от основания слой моркови в 0,5-1 см вместе с точкой роста. Вырежь тонкие кончики корнеплодов, ведь часто именно с них начинается гниение. Выбрось морковь, которая поражена болезнями и вредителями, потому что одна поврежденная морковь способна заразить остальных. Отсортируй морковь по размеру плодов. В первую очередь съешь мельчайшую морковь, затем среднюю и в конце — большую. Перед хранением отнеси ее в прохладное помещение с температурой воздуха +10…+14°C на 2 недели.

Хранение моркови в погребе на зиму: основные моменты

В подвале можно использовать следующие упаковочные изделия:

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Деревянные коробки с крышкой. Ящики нужно закрыть крышкой и ставить в погреб на расстоянии 10 — 15 сантиметров от стен. Отверстия в ящиках не делай, они должны быть достаточно плотными. В один ящик нужно составлять не больше 20 кг моркови. Луковая шелуха. Наполни ее большие мешки и помести туда же морковь. Просто обваливай в шелухе каждую морковку, но можно и просто пересыпать ею отдельные слои. Мешки завяжи и спусти в погреб или подвал. Хвойные опилки. Пересыпь корнеплоды в древесину хвойных пород. Для этого насыпь опилки на полке в погребе, разложи корнеплоды и присыпь сверху еще одним слоем опилок. Песок. На пол или полку погреба насыпь толстый слой песка. Морковь выложи в ряд и засыпь следующим слоем песка. Второй ряд моркови клади на первый в шахматном порядке. Снова засыпь слой песка и так далее. Влажный песок и мел. Просто смешай чистый слегка влажный песок с порошком мела. Эту смесь засыпь в плотный деревянный ящик. Помести в песок морковь толстым концом вверх, присыпь сверху.

Как хранить морковь в квартире

Ящики. Для этого возьми деревянный или пластиковый ящик и насыпь в него около 3 см песка. Если его нет, возьми обычные опилки, шелуху лука или мох. При этом наполнитель обязательно должен быть сухим и чистым. Пакеты. Просто сыпь морковь в чистые полиэтиленовые пакеты, внутрь брось хвойные опилки, выпусти воздух и завяжи пакет.

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