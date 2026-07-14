Аджика из помидоров на зиму: вкусный рецепт острого блюда от Жени Клопотенко

Сейчас в самом разгаре сезон консерваций. Хозяйки ежедневно готовят на зиму компоты, помидоры, огурцы, разнообразные соусы и приправы. Одной из популярных приправ среди украинцев является аджика. Евгений Клопотенко поделился рецептом аджики — просто, вкусно и с остринкой.
Но почему аджика настолько популярна? Это грузинская острая приправа в виде пастообразной массы. Обычно ее делают из красного перца, томатов, чеснока. Однако существует много вариаций с добавлением разных ингредиентов. Некоторые хозяйки по желанию могут делать ее даже не острой.
Аджика сочная и хорошо подходит к мясным блюдам и гарнирам.
Ингредиенты для аджики из помидоров на зиму
- 1,5 кг томатов
- 2 репчатых луковицы
- 3 морковки
- 2 сладких перца
- 3 кислых яблока
- 3-4 перца чили
- 2 головки чеснока
- 1/2 стакана подсолнечного масла
- 1/2 стакана уксуса 9%
- 100 г сахара
- 1,5 ст. л. соли
Приготовление аджики из помидоров на зиму
Предварительно нужно подготовить все овощи: помыть, очистить и нарезать кусочками, которые поместились бы в мясорубку.
Дальше помидоры, яблоки, сладкий перец и перец чили следует пропустить через мясорубку с мелкой насадкой.
Затем измельченные овощи высыпь в кастрюлю, в которой будешь готовить аджику. Добавь к овощам соль, подсолнечное масло, сахар и уксус.
Готовить аджику нужно на небольшом огне около часа. В конце нужно добавить измельченный чеснок, но не раньше чем за 10 минут до конца приготовления.
Чтобы консервировать аджику на зиму, нужно сначала простерилизовать банки. Дальше разлить приправу в емкости и закрутить. Когда аджика охладится, хранить ее нужно в прохладном месте.
Еще одной популярной консервацией остаются кабачки. Читай рецепт гениально простой заготовки на зиму.
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