Аджика из помидоров на зиму: вкусный рецепт острого блюда от Жени Клопотенко

Сейчас в самом разгаре сезон консерваций. Хозяйки ежедневно готовят на зиму компоты, помидоры, огурцы, разнообразные соусы и приправы. Одной из популярных приправ среди украинцев является аджика. Евгений Клопотенко поделился рецептом аджики — просто, вкусно и с остринкой.

Но почему аджика настолько популярна? Это грузинская острая приправа в виде пастообразной массы. Обычно ее делают из красного перца, томатов, чеснока. Однако существует много вариаций с добавлением разных ингредиентов. Некоторые хозяйки по желанию могут делать ее даже не острой.

Аджика сочная и хорошо подходит к мясным блюдам и гарнирам.

Ингредиенты для аджики из помидоров на зиму

1,5 кг томатов

2 репчатых луковицы

3 морковки

2 сладких перца

3 кислых яблока

3-4 перца чили

2 головки чеснока

1/2 стакана подсолнечного масла

1/2 стакана уксуса 9%

100 г сахара

1,5 ст. л. соли

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Приготовление аджики из помидоров на зиму

Предварительно нужно подготовить все овощи: помыть, очистить и нарезать кусочками, которые поместились бы в мясорубку.

Дальше помидоры, яблоки, сладкий перец и перец чили следует пропустить через мясорубку с мелкой насадкой.

Затем измельченные овощи высыпь в кастрюлю, в которой будешь готовить аджику. Добавь к овощам соль, подсолнечное масло, сахар и уксус.

Готовить аджику нужно на небольшом огне около часа. В конце нужно добавить измельченный чеснок, но не раньше чем за 10 минут до конца приготовления.

Чтобы консервировать аджику на зиму, нужно сначала простерилизовать банки. Дальше разлить приправу в емкости и закрутить. Когда аджика охладится, хранить ее нужно в прохладном месте.

Еще одной популярной консервацией остаются кабачки. Читай рецепт гениально простой заготовки на зиму.

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