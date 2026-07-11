Стиль жизни Еда и рецепты

Как приготовить консервированные кабачки с кетчупом чили: быстро, просто, вкусно!

Богдана Макалюк, журналист сайта 11 июля 2026, 18:00 2 мин.
кабачки в соусе чили
Фото Pexels

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