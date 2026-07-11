Как приготовить консервированные кабачки с кетчупом чили: быстро, просто, вкусно!

Сезон кабачков в разгаре. Хозяйки и хозяева не только думают, что приготовить из кабачков сейчас, но и как сохранить этот овощ на зиму.

Одним из любимых вариантов консерваций являются кабачки с кетчупом чили. Они получаются сладковатые и пикантные.

Мы расскажем, как законсервировать кабачки с кетчупом чили.

Как приготовить кабачки с кетчупом чили

Ингредиенты для консервированных кабачков с кетчупом чили:

кабачки — 1.5 кг

соль — 1 ст. л.

вода — 3 стакана

кетчуп чили — 4 ст. л.

уксус — 30 мл

гвоздика — 8 шт.

перец горошком — 8 шт

сахар — 2 ст. л.

Приготовление кабачков с перцем чили

Сначала нужно подготовить все ингредиенты для закатки, а также четыре пол литровых банки. Их заранее надо простерилизовать.

На дно чистых полулитровых банок положить по 2 шт. черного перца горошком и по 2 шт. гвоздики. Кабачки нарезать кольцами или полукольцами. Лучше выбирать небольшие кабачки. Плотно уложить нарезанный овощ в банку. Далее надо приготовить маринад. В воду добавить сахар, соль, кетчуп чили и дать закипеть. Потом влить уксус и залить еще кипящим маринадом банки с кабачками. Далее накрыть крышкой и простерилизовать. Для этого на дно кастрюли положить полотенце, залить водой и дать закипеть. Поставить в кипящую воду банки с кабачками и маринадом на 15 минут. Можно наблюдать, как с маринада будет выходить воздух. После этого достать банки и закрутить крышки закаточным ключом. Перевернуть дном вверх и укутать до полного остывания. После чего кабачки с кетчупом чили хранить в погребе или кладовке.

Впрочем, зимой можно кушать не только консервированные кабачки. Ранее мы рассказывали, как заморозить кабачки на зиму.

Источник фото: Рinteres.

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