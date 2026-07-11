Как приготовить консервированные кабачки с кетчупом чили: быстро, просто, вкусно!

Сезон кабачков в разгаре. Хозяйки и хозяева не только думают, что приготовить из кабачков сейчас, но и как сохранить этот овощ на зиму.
Одним из любимых вариантов консерваций являются кабачки с кетчупом чили. Они получаются сладковатые и пикантные.
Мы расскажем, как законсервировать кабачки с кетчупом чили.
Как приготовить кабачки с кетчупом чили
Ингредиенты для консервированных кабачков с кетчупом чили:
- кабачки — 1.5 кг
- соль — 1 ст. л.
- вода — 3 стакана
- кетчуп чили — 4 ст. л.
- уксус — 30 мл
- гвоздика — 8 шт.
- перец горошком — 8 шт
- сахар — 2 ст. л.
Приготовление кабачков с перцем чили
Сначала нужно подготовить все ингредиенты для закатки, а также четыре пол литровых банки. Их заранее надо простерилизовать.
- На дно чистых полулитровых банок положить по 2 шт. черного перца горошком и по 2 шт. гвоздики. Кабачки нарезать кольцами или полукольцами. Лучше выбирать небольшие кабачки. Плотно уложить нарезанный овощ в банку.
- Далее надо приготовить маринад. В воду добавить сахар, соль, кетчуп чили и дать закипеть. Потом влить уксус и залить еще кипящим маринадом банки с кабачками.
- Далее накрыть крышкой и простерилизовать. Для этого на дно кастрюли положить полотенце, залить водой и дать закипеть. Поставить в кипящую воду банки с кабачками и маринадом на 15 минут. Можно наблюдать, как с маринада будет выходить воздух.
- После этого достать банки и закрутить крышки закаточным ключом. Перевернуть дном вверх и укутать до полного остывания. После чего кабачки с кетчупом чили хранить в погребе или кладовке.
Впрочем, зимой можно кушать не только консервированные кабачки. Ранее мы рассказывали, как заморозить кабачки на зиму.
Источник фото: Рinteres.
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