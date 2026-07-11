Надоедают туристы: жители Влколинца в Карпатах просят лишить село статуса ЮНЕСКО

Представь, что вы живешь в декорациях исторического фильма, где за окном — Карпаты, а воздух наполнен ароматом хвои. Звучит как мечта? Для 17 жителей словацкой деревни Влколинец это стало ежедневным испытанием. Статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, который деревня получила ещё в 1993 году, превратил их жизнь в бесконечное шоу за стеклом.

Ежегодно сюда приезжает около 100 тысяч туристов. На каждого местного жителя приходится более пяти тысяч посетителей. Пока власти отчитываются об успехах туристической отрасли, сельчане устанавливают баррикады и вывешивают таблички Фотографировать запрещено. О ситуации в деревне рассказывает Le Figaro.

Жизнь как в зоопарке и туристы под забором

68-летний Антон Сабуча, один из старейших жителей деревни, уже не скрывает раздражения. Его ворота увешаны предупреждениями о частной собственности. По словам мужчины, туристы бродят по переулкам, заглядывают в окна и воспринимают дома как декорации, а не как чьё-то жилье.

— Мы показываем им то, чего здесь на самом деле уже нет, — говорит Антон.

Он считает, что Влколинец постепенно превращается в парк развлечений, где настоящую аутентичность вытесняют постановочные фестивали и реконструкции старинных свадеб. По его мнению, лучшим решением было бы лишить деревню статуса ЮНЕСКО, чтобы в Карпаты наконец вернулись тишина и покой.

Однако отсутствие приватности — лишь часть проблемы. Деревня совершенно не готова к такому наплыву людей.

Узкие дороги и небольшие парковки не справляются с потоком автомобилей, из-за чего постоянно возникают пробки.

Главный позор деревни — отсутствие общественных туалетов. Местные жители жалуются, что туристы, не найдя уборной, нередко справляют нужду прямо в частных садах или возле заборов.

63-летний пенсионер Петер Грис даже сравнил нынешнее состояние деревни с канализацией.

Власти города Ружомберок, которому административно подчиняется Влколинец, пытаются смягчить недовольство жителей денежными компенсациями. Каждый местный получает около 400 евро в год за неудобства.

Кроме того, можно подать заявку на грант для ремонта старинного дома. Однако для Люсии Худековой, которая больше всего ценит тишину и горный воздух, эти деньги ничего не значат.

— Самое важное — это спокойствие, а не подачки, — говорит она.

Администрация деревни надеется на помощь Норвегии. В рамках совместного проекта планируется восстановить старую школу и церковь, построить современные общественные туалеты и перенести парковку за пределы исторической зоны.

Поможет ли это вернуть деревне ее душу — вопрос остается открытым.

Даже сами туристы иногда чувствуют себя неловко.

— Мне кажется, нас здесь слишком много. Я бы не хотела, чтобы кто-то постоянно ходил под моими окнами, — признаётся Кристина, путешественница из Германии.

Пока же Влколинец остаётся живописной ловушкой: красивым снаружи, но всё более тяжёлым местом для жизни его постоянных жителей.

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