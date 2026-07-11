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Надоедают туристы: жители Влколинца в Карпатах просят лишить село статуса ЮНЕСКО

Юлия Хоменко, редактор сайта 11 июля 2026, 19:00 3 мин.
Жизнь как в зоопарке: жители знаменитого села не выдерживают толпы туристов
Фото Pexels

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