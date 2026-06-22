Волынская трагедия — взгляды украинских и польских историков на события, что до сих пор стоят между нами

Волынская трагедия, которая произошла более 80 лет назад, до сих пор создает напряжение в отношениях украинцев и поляков. Несмотря на то, что в разное время украинские президенты извинялись за эту трагедию от имени страны, польские политики все равно активно используют эту страницу истории.

До сих пор две страны не могут понять, что это было: геноцид или обоюдные этнические чистки.

Волынская трагедия: история

В селе Павловка (ранее Порицк), события того времени вспоминать не хотят. 11 июля 1943 здесь произошла одна из самых кровавых акций Волынской трагедии. Военные УПА оцепили костел и расстреляли поляков.

А вот кладбище в 50 км от Павловки — свидетельство массового убийства украинцев поляками! Трагедия произошла тоже 43-го, но раньше — в апреле. Польские полицаи на утро после Пасхи окружили село Красный сад и убили более сотни его жителей! Все дома сожгли. Сейчас вместо села — просто поле.

Заместитель директора Центра диалога имени Юлиуша Мерошевского в Польше Лукаш Адамский говорит: в УПА было абсолютное намерение избавиться от поляков с этой территории, которую они считали этнической территорией Украины, а это отвечает критериям геноцида.

Украинские историки уверяют — это были взаимные этнические чистки, но не геноцид по определению.

Владимир Вятрович говорит: нет в мировой истории случаев, чтобы не государство организовывало геноцид, потому что для этого нужно полностью контролировать ситуацию, иметь преимущество. Украинцы же не имели своего государства в годы Второй мировой войны.

Директор Института европейской интеграции ЛНУ имени Ивана Франко Богдан Гудь говорит: то, что произошло, было действительно ужасной трагедией. Однако считает, что события 1943 стали следствием долгой политики.

— Была глубокая полонизация этих территорий — культурная, социальная, экономическая, закрывались украинские школы, разрушались церкви, — говорит Владимир Вятрович.

В 1943 году на фоне ослабления оккупантов польское подполье — Армия Крайова — стремится восстановить довоенные границы Польши. А Украинская повстанческая армия — создать независимую Украину. И находит в этом поддержку села.

Начинаются кровавые противостояния. Нацисты и коммунисты только раздували противостояние: красные партизаны переодевались в форму УПА и провоцировали.

Сейчас критически важно, чтобы прошлое не помешало евроатлантическому будущему Украины, потому что от этого выиграет только Россия.

Раньше мы рассказывали тебе об истории освободительного движения УПА в Украине и дне, когда чтят память военных за нашу независимость: читай по ссылке.

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