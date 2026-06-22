Для тебе

Волинська трагедія — погляди українських і польських істориків на події, що досі стоять між нами

Христина Гавриш, Журналістка програми Факти ICTV 22 Червня 2026, 12:30 3 хв.
волинська трагедія
Фото Pexels

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