Гороскоп на вихідні 8-9 серпня 2026: перемикаємо суботню швидкість на недільний затишок

Цими вихідними космічні настрої влаштують нам справжній контрастний душ. У суботу енергійний Марс об’єднається з Місяцем у Близнюках, заряджаючи нас неймовірним драйвом, бажанням рухатися, спілкуватися та вирушати в пригоди. Це ідеальний час для активного відпочинку та гучних зустрічей з друзями!

А ось у неділю атмосфера кардинально зміниться. Місяць переходить у затишний знак Рака й утворює теплий, підтримуючий союз із суворим Сатурном. Динамічний поспіх поступається місцем домашньому затишку, турботі про близьких і душевному спокою. Присвяти цей день відновленню сил і гармонії в колі найрідніших.

Гороскоп на вихідні 8-9 серпня 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)

Субота увірветься зі справжнім вибухом енергії, тож навіть не думай сидіти в чотирьох стінах — вирушай на прогулянку чи влаштуй активний двіж! Робочі турботи нарешті відійдуть на задній план, а гаманець дозволить побалувати себе приємними шопінг-знахідками. У неділю захочеться сповільнитися й зануритися в хатні радощі. А ввечері чекай на соковитий сплеск ніжності: затишне побачення з коханою людиною стане ідеальною крапкою цими вихідними!

Гороскоп на вихідні 8-9 серпня 2026: Телець (20 квітня – 20 травня)

Перша половина вікенду підкине купу класних зустрічей та свіжих новин. З фінансами все максимально надійно, але в суботу краще втриматися від імпульсивних витрат. До неділі прокинеться бажання заритися у власне затишне гніздечко. Це найкращий час для смачного обіду з рідними або довгих розмов по душах — близькі оточать тебе найщирішою турботою.

Гороскоп на вихідні 8-9 серпня 2026: Близнюки (21 травня – 20 червня)

У суботу твоя чарівність сягатиме максимумів, тож готуйся опинитися в центрі уваги! Чудовий момент для дружніх посиденьок чи короткого перезавантаження за містом. На робочому фронті оголошено повний штиль, тож просто розслабся. Грошова картина тішить, а в коханні запанує грайливий флірт, який підніме настрій на цілий тиждень уперед!

Гороскоп на вихідні 8-9 серпня 2026: Рак (21 червня – 22 липня)

Перший день вихідних вимагатиме спокійного ритму — дай собі можливість виспатися досхочу й нікуди не поспішати. Зате в неділю, коли внутрішній дзен зашкалюватиме, ти відчуєш потужний приплив бадьорості. Фінансовий стан додає впевненості. У стосунках настає час повної гармонії: ти створиш таку теплу атмосферу, де кожен почуватиметься огорнутим любов’ю.

Гороскоп на вихідні 8-9 серпня 2026: Лев (23 липня – 22 серпня)

Субота обіцяє бути неймовірно яскравою: друзі вже готують квиток у пригоди, тож не проґав шанс вийти у світ! З грошима все складається відмінно, можна сміливо планувати приємні покупки. Неділя, навпаки, закликає збавити оберти й присвятити час тільки собі. А ось в особистому житті чекай на соковитий сюрприз або яскравий спалах пристрасті, від якого прискориться пульс!

Гороскоп на вихідні 8-9 серпня 2026: Діва (23 серпня – 22 вересня)

У суботу з’явиться натхнення легко закрити пару дрібних побутових питань, щоб потім розслабитися з чистою совістю. Фінансова ситуація стабільна й не викликає жодних тривог. Неділя принесе легкість та щиру радість від спілкування зі “своїми” людьми. У взаєминах із партнером пануватиме абсолютний коннект: щирий тет-а-тет допоможе розставити всі крапки й відчути близькість.

Гороскоп на вихідні 8-9 серпня 2026: Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Ці два дні подарують довгоочікуване відчуття свободи та розправлених крил. Субота ідеально підходить для поїздок, нових вражень та естетичного задоволення. Грошова сфера повністю стабільна. У неділю приділи максимум уваги найдорожчим людям — спільна вечеря чи прогулянка парком залишать по собі неймовірно теплий і романтичний слід.

Гороскоп на вихідні 8-9 серпня 2026: Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

У суботу почуття вируватимуть яскраво, але твій внутрішній стержень допоможе спрямувати цей потік у конструктивне русло. З фінансами варто діяти виважено й уникати сумнівних авантюр. Неділя принесе глибоке відновлення, душевний спокій та натхнення. У коханні настає період особливої чуттєвості: довірливий контакт із коханою людиною поверне відчуття безпеки.

Гороскоп на вихідні 8-9 серпня 2026: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Перший день вихідних закрутить тебе в урагані сміху, спілкування та цікавих зустрічей, тож нудьга тобі точно не загрожує. У фінансових справах додасться впевненості завдяки гарним новинам. Неділя ідеально підійде для лінивого й затишного релаксу вдома. У стосунках з коханою людиною пануватимуть гумор і легкість — це чудовий момент для маленької спільної пригоди!

Гороскоп на вихідні 8-9 серпня 2026: Козоріг (22 грудня – 19 січня)

У суботу ти жартома наведеш лад у власному просторі, звільнивши час для повноцінного відпочинку. З фінансами все максимально надійно, тож можна спокійно планувати майбутні інвестиції чи покупки. Неділя обіцяє бути надзвичайно теплою в родинному колі. Розумінню з півслова сприятиме твоя турбота, тож подаруй свій час найближчим!

Гороскоп на вихідні 8-9 серпня 2026: Водолій (20 січня – 18 лютого)

Субота зарядить тебе порцією креативу та свіжих ідей, які захочеться втілити просто зараз. У грошових питаннях можливі приємні сюрпризи. Неділя змістить фокус на власний комфорт і турботу про самопочуття. Особисті взаємини порадують легкою романтикою та відвертими розмовами, які допоможуть по-новому роздивитися близьку людину.

Гороскоп на вихідні 8-9 серпня 2026: Риби (19 лютого – 20 березня)

Перший день вихідних чудово підійде для наведення краси в оселі та відпочинку з рідними. Фінансовий потік залишається стабільним, даруючи відчуття захищеності. Неділя розкриє твій творчий потенціал і подарує романтичний підйом. У стосунках розквітає справжня ніжність: присвяти ці дні теплому спілкуванню, щирим обіймам і моментам повного щастя!

Редакція Вікон акцентує увагу на тому, що матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи безумовну правду. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не відносяться до академічних дисциплін, а їхні твердження неможливо перевірити науковими підходами.

Джерело: Yourtango

А ще дізнайся, що обіцяє тобі китайський гороскоп 2026.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!