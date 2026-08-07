Помідори з морквинням на зиму: ніжні, ароматні, а розсіл випивають до останньої краплі

Якщо ти шукаєш закрутку, яка здивує абсолютно всіх взимку, то помідори з морквяним бадиллям — це твій майбутній хіт.

Завдяки морквинню помідори стануть ніжними, ледь солодкуватими на смак, без різкої оцтової кислинки.

У них не буде агресивної гостроти часнику чи різкої нотки кропу — лише тонкий присмак прянощів, який робить томати такими апетитними.

Лови рецепт, смакуй готовою закруткою і пригощай гостей!

Чому варто покласти морквяне бадилля в банку з помідорами

Якщо ти задаєшся таким питанням, відповідаємо: морквяне листя містить унікальний букет ефірних олій та природних цукрів.

У маринаді морквиння працює краще за будь-які звичні спеції. Воно віддає помідорам свій пряний аромат, приємний солодкуватий присмак і робить розсіл неймовірно прозорим та смачним. Його зазвичай випивають до останньої краплі!

До того ж, тобі тепер не знадобляться кріп, часник, духмяний перець чи лавровий лист — бадилля зробить усе за них.

Помідори з морквинням на зиму: рецепт

Інгредієнти (на 3-літрову банку або три 1-літрові):

Помідори (щільні, невеликі) — 1,5–2 кг

Морквяне бадилля (свіже, зелене) — 4–5 гілочок

Вода — 1,5 л

Цукор — 5 ст. л. (з гіркою)

Сіль — 2 ст. л. (без гірки)

Оцет 9% — 70 мл

Спосіб приготування помідорів з морквяним бадиллям

Ретельно промий помідори та зелене морквяне бадилля. У стерилізовані банки виклади на дно по 2-3 гілочки бадилля, щільно наповни помідорами, а зверху поклади ще 1-2 гілочки. Залий банки окропом до самого верху, накрий кришками й залиш на 15-20 хвилин. Злий воду з банок у каструлю, додай цукор і сіль, доведи до кипіння та провари 2 хвилини до розчинення спецій. Влий у каструлю оцет, одразу зніми маринад з вогню і залий ним помідори. Закатай банки стерильними кришками, переверни догори дном, укутай теплою ковдрою та залиш до повного охолодження. Смачного!

Джерело фото: Рinterest.

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