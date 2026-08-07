Помідори з морквинням на зиму: ніжні, ароматні, а розсіл випивають до останньої краплі

Якщо ти шукаєш закрутку, яка здивує абсолютно всіх взимку, то помідори з морквяним бадиллям — це твій майбутній хіт.
Завдяки морквинню помідори стануть ніжними, ледь солодкуватими на смак, без різкої оцтової кислинки.
У них не буде агресивної гостроти часнику чи різкої нотки кропу — лише тонкий присмак прянощів, який робить томати такими апетитними.
Лови рецепт, смакуй готовою закруткою і пригощай гостей!
Чому варто покласти морквяне бадилля в банку з помідорами
Якщо ти задаєшся таким питанням, відповідаємо: морквяне листя містить унікальний букет ефірних олій та природних цукрів.
У маринаді морквиння працює краще за будь-які звичні спеції. Воно віддає помідорам свій пряний аромат, приємний солодкуватий присмак і робить розсіл неймовірно прозорим та смачним. Його зазвичай випивають до останньої краплі!
До того ж, тобі тепер не знадобляться кріп, часник, духмяний перець чи лавровий лист — бадилля зробить усе за них.
Помідори з морквинням на зиму: рецепт
Інгредієнти (на 3-літрову банку або три 1-літрові):
- Помідори (щільні, невеликі) — 1,5–2 кг
- Морквяне бадилля (свіже, зелене) — 4–5 гілочок
- Вода — 1,5 л
- Цукор — 5 ст. л. (з гіркою)
- Сіль — 2 ст. л. (без гірки)
- Оцет 9% — 70 мл
Спосіб приготування помідорів з морквяним бадиллям
- Ретельно промий помідори та зелене морквяне бадилля.
- У стерилізовані банки виклади на дно по 2-3 гілочки бадилля, щільно наповни помідорами, а зверху поклади ще 1-2 гілочки.
- Залий банки окропом до самого верху, накрий кришками й залиш на 15-20 хвилин.
- Злий воду з банок у каструлю, додай цукор і сіль, доведи до кипіння та провари 2 хвилини до розчинення спецій.
- Влий у каструлю оцет, одразу зніми маринад з вогню і залий ним помідори.
- Закатай банки стерильними кришками, переверни догори дном, укутай теплою ковдрою та залиш до повного охолодження. Смачного!
Джерело фото: Рinterest.
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