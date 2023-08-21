Яблучна шарлотка — один із найпопулярніших пирогів. Ідеально замішане тісто — секрет пишності, крім того, треба вибирати солодкі яблука.
Зараз дозріває багато сортів, тому багато хто думає, що приготувати з яблук.
Кондитерка Ліза Глінська поділилася рецептом ідеальної пишної шарлотки.
Інгредієнти для шарлотки з яблук:
Насамперед треба підготувати зірку пирога — яблука. Їх потрібно очистити, чотири нарізати великими кубиками, а два — пластинами товщиною 2 мм.
Далі зайнятися приготуванням бісквіта. Жовток збити з цукром до максимальної щільності. Білок збити до пишної світлої піни. Продовжувати збивати, додаючи цукор, довести до стійких піків.
Далі зайнятися приготуванням бісквіта. Жовток збити з цукром до максимальної щільності. Білок збити до пишної світлої піни. Продовжувати збивати, додаючи цукор, довести до стійких піків.
До збитого жовтка додати розтоплене масло, ванільний цукор і перемішати. Слідом — збитий білок із цукром. Акуратно перемішувати, щоб зберегти пишність.
Через сито додати борошно й акуратно вимішати до однорідної маси. Додати в тісто кубики яблук і знову все акуратно перемішати.
На дно форми діаметром 22 см покласти пергаментний папір, змастити борти розм’якшеним вершковим маслом і присипати тонким шаром борошна. Вилити тісто у форму та розрівняти.
Викласти поверх тіста нарізані скибочки яблук, починаючи з центру, по спіралі.
Викласти поверх тіста нарізані скибочки яблук, починаючи з центру, по спіралі.
Випікати шарлотку в розігрітій до 170°C 50-60 хвилин. За півгодини накрити шарлотку фольгою, щоб яблука не пригоріли. За 10 хвилин до закінчення випікання зняти фольгу, щоб яблука зарум’янилися.
Дати шарлотці трохи охолонути й посипати цукровою пудрою з корицею, потім зняти форму.
Якщо ти хочеш скуштувати шарлотку, але переймаєшся за те, що вона містить багато калорій, пропонуємо тобі рецепт дієтичної шарлотки.
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