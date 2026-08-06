Яблучна шарлотка — один із найпопулярніших пирогів. Ідеально замішане тісто — секрет пишності, крім того, треба обирати солодкі яблука.

Зараз дозріває багато сортів, тому багато хто думає, що приготувати з яблук.

Кондитерка Ліза Глінська поділилася рецептом ідеальної пишної шарлотки.

Як приготувати яблучну шарлотку

Інгредієнти для шарлотки з яблук:

жовток — 5 шт.

цукру — 60 г до жовтків

білок — 5 шт.

цукор — 100 г цукру до білків

борошно — 130 г

ванільний цукор

яблука — 6 шт.

масло — 30 г

для декору — цукрова пудра порошок кориці

Як приготувати яблучну шарлотку

Насамперед треба підготувати зірку пирога — яблука. Їх потрібно очистити, чотири нарізати великими кубиками, а два — пластинами товщиною 2 мм.

Далі зайнятися приготуванням бісквіта. Жовток збити з цукром до максимальної щільності. Білок збити до пишної світлої піни. Продовжувати збивати, додаючи цукор, довести до стійких піків.

До збитого жовтка додати розтоплене масло, ванільний цукор і перемішати. Слідом — збитий білок із цукром. Акуратно перемішувати, щоб зберегти пишність.

Через сито додати борошно й акуратно вимішати до однорідної маси. Додати в тісто кубики яблук і знову все акуратно перемішати.

На дно форми діаметром 22 см покласти пергаментний папір, змастити бортики розм’якшеним вершковим маслом і присипати тонким шаром борошна. Вилити тісто у форму та розрівняти.

Викласти поверх тіста нарізані скибочки яблук, починаючи з центру, по спіралі.

Випікати шарлотку в розігрітій до 170°C 50-60 хвилин. За півгодини накрити шарлотку фольгою, щоб яблука не пригоріли. За 10 хвилин до закінчення випікання зняти фольгу, щоб яблука зарум’янилися.

Дати шарлотці трохи охолонути й посипати цукровою пудрою з корицею, потім зняти форму.

Якщо ти хочеш скуштувати шарлотку, але переймаєшся за те, що вона містить багато калорій, пропонуємо тобі рецепт дієтичної шарлотки.

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