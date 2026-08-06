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Рецепт ніжної шарлотки з яблук від Лізи Глинської: легко і неймовірно смачно

Богдана Макалюк, журналістка сайту 06 Серпня 2026, 15:00 2 хв.
шарлотка з яблуками
Фото Pixabay

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