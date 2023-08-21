Їжа та рецепти

Пишність у поєднанні зі смаком яблук: рецепт ніжної шарлотки від Лізи Глинської

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Серпня 2023, 15:30
Яблучна шарлотка: рецепт приготування покроково від Лізи Глинської
Фото: Pixabay

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