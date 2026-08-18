Шпарагівка на зиму — рецепт без зайвих клопотів: як приготувати

Коли на городі чи ринку з’являється молода стручкова квасоля, кожна господиня знає: час діставати банки. Цей овоч — справжня знахідка: він і в зимовий салат ідеально пасує, і як самостійний гарнір до м’яса просто божественний. Головне — знати, як приготувати шпарагівку на зиму так, щоб вона зберегла свою хрумкість та яскравий колір.

Сьогодні ми поділимося з вами рецептом, який вже став класикою на українських кухнях. Це проста, але неймовірно смачна спаржева квасоля на зиму, яка розлітається зі столу першою.

Шпарагівка на зиму: рецепт та необхідні пропорції

Для приготування заготовки зі стручкової квасолі на зиму спочатку підготуй усі необхідні інгредієнти. Для того, щоб закрити одну літрову банку (або дві по 0,5 л), тобі знадобиться такий набір продуктів:

Основний інгредієнт: 1 кілограм свіжої стручкової квасолі;

Для попереднього відварювання: 2 чайні ложки солі та вода (скільки знадобиться).

Маринад (основа смаку):

Вода — 750 мілілітрів;

Оцет (9%) — 130 мілілітрів;

Цукор — 100 грамів;

Сіль — 35 грамів.

Цей рецепт спаржева квасоля на зиму розрахований на те, щоб маринад був збалансованим — не занадто кислим, але достатньо пікантним.

Як правильно готувати шпарагівку на зиму рецепт:

Першим ділом стручки треба перебрати. Викидаємо пошкоджені, ретельно миємо решту в проточній воді. Обов’язково зрізаємо хвостики з обох боків. Якщо у тебе сорт із довгими стручками, розріж їх навпіл — так зручніше вкладати в банки;

Клади квасолю в каструлю, залий водою (щоб покрила на 2-3 см), додайсіль. Варимо рівно 10 хвилин після кипіння.

Поки вариться квасоля, готуй маринад. У 750 мл води розчиняємо цукор і сіль, доводимо до кипіння, а в самому кінці вливаємо оцет.

Розкладай гарячу шпарагівку в стерильні банки. Не набивай занадто щільно, щоб маринад міг вільно омивати кожен стручок. Заливаємо киплячим розсолом до самого верху.

Навіть найкраща рецепт шпарагівки потребує термічної обробки в банках. Став наповнені банки в каструлю з теплою водою (на дно краще покласти рушник), прикривай кришками. Стерилізуй 15–20 хвилин після закипання води в каструлі.

Після цього дістань, міцно закрути, перевертай догори дном і огортай теплою ковдрою до повного вистигання.

Взимку достатньо буде просто відкрити баночку, підсмажити трохи сухарів на вершковому маслі — і розкішна вечеря готова!

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