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Чи буде вихідний на День Незалежності 2026 року: коли відпочиватимуть українці

Юлія Хоменко, редакторка сайту 18 Серпня 2026, 16:00 2 хв.
24 серпня вихідний чи робочий день: чи буде додатковий вихідний у 2026 році
Фото Pexels

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