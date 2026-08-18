Чи буде вихідний на День Незалежності 2026 року: коли відпочиватимуть українці

День Незалежності України у 2026 році припадає на понеділок, 24 серпня. Чи буде вихідний на День Незалежності та чи можна розраховувати на додатковий день відпочинку.

Цьогоріч святкова дата не означає автоматичного додаткового вихідного. Причина пов’язана з особливостями трудового законодавства, яке діє в Україні під час воєнного стану.

Чи буде вихідний на День Незалежності 2026

За звичайних умов День Незалежності є святковим днем. Відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України, 24 серпня — День Незалежності України.

Однак під час воєнного стану правила щодо святкових і неробочих днів не застосовуються у звичайному порядку. Тому цього року не матиме статусу додаткового вихідного через державне свято.

24 серпня — вихідний чи робочий день

Цього року свято припадає на понеділок. За календарем це звичайний робочий день, якщо інше не передбачено графіком конкретного підприємства чи установи.

Чи буде вихідний чи ні відповідь така: загального додаткового вихідного у зв’язку з Днем Незалежності не встановлено.

Водночас роботодавець може визначати режим роботи відповідно до чинних правил та власного графіка. Саме тому для окремих працівників цей день може бути неробочим згідно з установленим графіком.

Проте святковий статус дати не означає, що під час воєнного стану вона автоматично стає вихідним днем.

Таким чином, 24 серпня 2026 року не є загальним додатковим вихідним днем. Чи потрібно буде працювати, залежатиме від графіка роботи, встановленого роботодавцем.

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