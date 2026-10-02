У Дії запускають новий сервіс єДумка: що відомо

На порталі держпослуг Дія з’явиться експериментальний сервіс єДумка, який дозволить в онлайн-форматі вирішувати адміністративні питання окремої громади. Функціонал нового сервісу мають реалізувати в повному об’ємі протягом пів року, спочатку він працюватиме лише в п’яти областях України.

Про це повідомив пресофіс Міністерства цифрової трансформації.

Новий сервіс єДумка: деталі

В Україні запускають сервіс єДумка в Дії, який дозволить жителям громад онлайн комунікувати з місцевою владою або військовими адміністраціями. Як зазначають у Мінцифрі, із запуском єДумки більше не потрібно буде збирати підписи сусідів на папері або, наприклад, стояти в чергах до чиновників заради ремонту дороги.

— Проєкт формує прямий канал діалогу. Місцева влада краще розумітиме потреби людей, зможе пріоритезувати розв’язання проблем за рівнем підтримки, проводитиме опитування та миттєво отримуватиме зворотний зв’язок, — йдеться в повідомленні.

У відомстві пояснили, які нові можливості надасть сервіс своїм користувачам.

Жителі громад зможуть подавати свої пропозиції з питань, що стосуються громади, та відстежувати статус їхнього розгляду. Також можна буде обговорювати та підтримувати чужі ініціативи й оцінювати відповіді посадовців.

Крім того, у сервісі єДумка проводитимуть опитування від місцевої влади.

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Повідомляється, що впливати на місцеві рішення зможуть всі пов’язані з громадою люди: із задекларованим місцем проживання, зі статусом внутрішньо переміщеної особи, із наявною нерухомістю в громаді, а також платники податків у місцевий бюджет та студенти очної форми навчання.

Статус користувача сервісу буде автоматично підтверджений за даними держреєстрів без паперових довідок.

У Мінцифрі також розповіли, що проєкт тестуватимуть впродовж двох років. Функціонал мають повністю запустити у наступні шість місяців.

Спочатку єДумка повноцінно запрацює на Вінниччині, Волині, Запоріжжі, Тернопільщині та Харківщині. Органи самоврядування інших регіонів можуть добровільно долучитися до цієї ініціативи.

Раніше ми розповідали про те, що Дія запроваджує суттєві зміни у процедурі створення та використання електронного підпису.

Фото: Мінцифри

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