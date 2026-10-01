Як зберігати калину на зиму: три способи заготівлі корисних ягід

Ягоди калини є незамінним джерелом вітамінів та мінералів у холодний період, які сприятимуть зміцненню організму та захищатимуть від несприятливих зовнішніх умов. Український символ — червона калина широко відома своїми протизапальними, антиоксидантними й антимікробними властивостями.
Ягідки калини збирають здебільшого у жовтні, після перших заморозків — коли гіркуватий присмак вже втрачає свою виразність. Сьогодні ми розповімо тобі, як зберігати калину в домашніх умовах.
Як зберігати калину на зиму
Зберігати калину на зиму можна різними способами, починаючи від найпростіших до трошки ускладнених процесом підготовки. Ягоду можна просто заморозити, перетерти з цукром або медом, а також висушити. Нижче розповідаємо детальніше про кожен із цих способів.
Як заморозити калину на зиму
- Перебери калину, ретельно вимий та висуши на паперовому рушнику.
- Розклади в один шар прямо з гілочками на плоскій тарілці та постав в морозилку мінімум на 6 годин.
- Потім переклади замерзлі грона в чистий герметичний пакет і поверни до морозилки.
- Безпечно зберігати калину в морозилці можна до початку нового врожаю.
Як зберігати калину, перетерту з цукром
- Перебий ретельно вимиті ягоди в блендері — на 1 кг калини додай 1 кг цукру.
- Перетри в однорідну масу та розклади по стерилізованим банкам, зверху присип цукром.
- Закрий банки чистими капроновими кришками і постав у прохолодне місце.
- У прохолодному місці можна зберігати до 6 місяців, у морозилці — до року.
Як висушити калину на зиму
- Ретельно вимиті ягоди просуши на паперовому рушнику.
- Розклади їх в один шар на застелене пергаментом деко.
- Розігрій духовку в режимі конвекції до 60 градусів та залиш у ній ягоди орієнтовно до двох годин — після повного висушування вони мають зморщитися.
- Періодично обережно перемішуй калину для рівномірного висушування.
- Зберігати можна в герметичній формі в сухому темному місці 6-12 місяців.
Раніше ми детально розповідали, коли можна збирати калину та як правильно це робити.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!