Як зберігати калину на зиму: три способи заготівлі корисних ягід

Ягоди калини є незамінним джерелом вітамінів та мінералів у холодний період, які сприятимуть зміцненню організму та захищатимуть від несприятливих зовнішніх умов. Український символ — червона калина широко відома своїми протизапальними, антиоксидантними й антимікробними властивостями.

Ягідки калини збирають здебільшого у жовтні, після перших заморозків — коли гіркуватий присмак вже втрачає свою виразність. Сьогодні ми розповімо тобі, як зберігати калину в домашніх умовах.

Як зберігати калину на зиму

Зберігати калину на зиму можна різними способами, починаючи від найпростіших до трошки ускладнених процесом підготовки. Ягоду можна просто заморозити, перетерти з цукром або медом, а також висушити. Нижче розповідаємо детальніше про кожен із цих способів.

Як заморозити калину на зиму

Перебери калину, ретельно вимий та висуши на паперовому рушнику. Розклади в один шар прямо з гілочками на плоскій тарілці та постав в морозилку мінімум на 6 годин. Потім переклади замерзлі грона в чистий герметичний пакет і поверни до морозилки. Безпечно зберігати калину в морозилці можна до початку нового врожаю.

Як зберігати калину, перетерту з цукром

Перебий ретельно вимиті ягоди в блендері — на 1 кг калини додай 1 кг цукру. Перетри в однорідну масу та розклади по стерилізованим банкам, зверху присип цукром. Закрий банки чистими капроновими кришками і постав у прохолодне місце. У прохолодному місці можна зберігати до 6 місяців, у морозилці — до року.

Як висушити калину на зиму

Ретельно вимиті ягоди просуши на паперовому рушнику. Розклади їх в один шар на застелене пергаментом деко. Розігрій духовку в режимі конвекції до 60 градусів та залиш у ній ягоди орієнтовно до двох годин — після повного висушування вони мають зморщитися. Періодично обережно перемішуй калину для рівномірного висушування. Зберігати можна в герметичній формі в сухому темному місці 6-12 місяців.

Раніше ми детально розповідали, коли можна збирати калину та як правильно це робити.

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