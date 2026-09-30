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Небезпечний тренд на самолікування: що буде, якщо з’їсти мухомори

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 30 Вересня 2026, 16:30 2 хв.
що буде, якщо з'їсти мухомори
Фото Unsplash

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