Небезпечний тренд на самолікування: що буде, якщо з’їсти мухомори

У сезон грибів у лісі можна помітити чимало мухоморів. Дехто відразу оминає їх, а хтось цікавиться смаком, тому хоче їх все-таки скуштувати. Читай у нашому матеріалі, чи можна їсти мухомори та якими можуть бути наслідки.

Чи можна їсти мухомори: якими будуть наслідки

Смертельна доза мухоморів — у середньому 3-4 кг. У мухоморах менше токсичних речовин, ніж у блідих поганках. Проте і один сирий гриб може спричинити отруєння.

Позбутися токсинів у мухоморах можна частково, якщо закип’ятити їх або висушити. Однак постає питання, навіщо взагалі споживати мухомори, якщо вони токсичні?

Дехто споживає мухомори для того, аби відчути мікродозу психоактивних речовин. Цей тренд почав ширитися у соціальних мережах. Мухомор є дешевим, але небезпечним способом. Тому найкраще не ризикувати своїм здоров’ям заради скороминущих трендів.

У мухоморах містяться такі токсичні речовини як мускарин і мікоатропін. Вони здатні вразити органи — печінку та нирки, центральну нервову систему. Летальних випадків мало, але вони є. З поширенням трендів у соціальних мережах на поїдання мухоморів збільшилася кількість людей з симптомами отруєння та важкими наслідками.

Смертельні випадки стаються у 2-3% після з’їдання мухоморів. Смерть настає після 6-12 годин. Деякі види мухоморів мають непомітні симптоми отруєння, вони впливають на організм впродовж кількох годин, а потім допомогти людині медичним шляхом майже неможливо.

Тож якщо в тебе є можливість зібрати інші гриби — краще зробити це та не ризикувати власним життям. Дехто віддає перевагу висушуванню мухоморів — нібито так вони “втрачають” токсини і стають придатними до вживання.

Насправді це не так. У сушених мухоморах залишається мусцимол. Ця речовина отруйною не є, проте вона недостатньо вивчена. З лікувальною метою споживати сушені мухомори також не можна.

Мусцимол, що міститься в мухоморах, є психоактивною речовиною, що впливає на нервову систему. Він може змінювати твій моральний стан, емоції, мислення. Люди, що вже споживають мухомори у мінімальному дозуванні, можуть відчувати “покращення” та ділитися цим способом з іншими.

Проте наукового підтвердження позитивного впливу мухоморів на здоров’я немає, тому це не більше ніж ефект плацебо.

Раніше ми розповідали, як зберігати сушені гриби.

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