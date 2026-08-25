Стиль життя Їжа та рецепти

Томатний соус на зиму: рецепт домашньої заготовки без зайвих інгредієнтів

Юлія Хоменко, редакторка сайту 25 Серпня 2026, 18:00 3 хв.
Томатний соус на зиму: як приготувати густу домашню заготовку
Фото Facebook

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь