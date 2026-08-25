Томатний соус на зиму: рецепт домашньої заготовки без зайвих інгредієнтів

Кінець літа — саме той час, коли достигають соковиті ґрунтові помідори, а отже, можна подумати про домашні заготівлі. Один із найпростіших варіантів — томатний соус, який взимку стане в пригоді для піци, пасти, борщу, голубців, м’яса та інших страв.

Такий соус легко приготувати з мінімальної кількості інгредієнтів. Головне — взяти стиглі м’ясисті помідори та добре випарувати зайву рідину.

Домашній томатний соус: рецепт

Приготувати домашній томатний соус нескладно — знадобляться лише стиглі помідори, трохи солі та цукру. Спочатку томати потрібно добре проварити, потім подрібнити й протерти через сито, щоб соус вийшов однорідним та без насіння.

Після цього масу уварюють до бажаної густоти й розливають у підготовлені банки.

Інгредієнти:

помідори — 1,2 кг;

сіль — за смаком;

цукор — за смаком.

Процес приготування

На 100 г готового продукту: 18 ккал, білки — 0,9 г, жири — 0,2 г, вуглеводи — 3,9 г.

Для початку помідори потрібно добре вимити, зрізати пошкоджені місця та нарізати овочі великими шматками. Перекладіть їх у каструлю з товстим дном і поставте на плиту. Після закипання варіть томати приблизно 20–25 хвилин, поки вони не стануть м’якими.

Готові помідори зніміть з вогню та перебийте занурювальним блендером до однорідної маси. Потім протерті томати пропустіть через дрібне сито, щоб прибрати насіння та залишки шкірки. Так соус матиме гладку й ніжну консистенцію.

Отриману томатну масу знову поставте на плиту та уварюйте без кришки на слабкому вогні. Якщо соус виходить занадто рідким, частину зайвої прозорої рідини можна обережно прибрати ополоником. Час приготування залежить від кількості вологи в помідорах і бажаної густоти соусу.

Коли маса стане достатньо густою, додайте сіль і цукор за смаком. Добре перемішайте та ще трохи прогрійте соус.

Гарячий томатний соус розлийте у заздалегідь стерилізовані банки, одразу закрийте їх кришками та герметично закупорте.

Цей домашній томатний соус можна залишити нейтральним, а вже під час приготування страви додавати до нього часник, сушені трави, базилік, паприку або перець чилі.

Заготовка підійде як основа для соусів, супів і підлив, а також стане швидким доповненням до м’яса, макаронів чи домашньої піци.

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Томатний соус на зиму: які помідори обрати

Для заготовки найкраще підходять м’ясисті сорти з невеликою кількістю соку. Наприклад, можна взяти помідори сорту Сливка. Вони добре розварюються й дозволяють отримати густу консистенцію без тривалого виварювання.

Невеликі тріщини або цятки на овочах не стануть проблемою. Пошкоджені ділянки достатньо зрізати, а самі помідори добре вимити.

Щоб томатний соус на зиму вийшов густим, його потрібно варити без кришки на слабкому вогні. Під час приготування масу варто періодично помішувати дерев’яною ложкою, щоб вона не пригоріла.

Перед консервацією банки потрібно ретельно вимити та простерилізувати. Півлітрові ємності можна підготувати одним із кількох способів.

На парі банки стерилізують приблизно 6–8 хвилин. У духовці їх можна прогріти близько 15 хвилин за температури 180 °C. Для мікрохвильовки достатньо налити на дно приблизно 2 см води та поставити ємність на 3–5 хвилин на максимальній потужності.

Металеві кришки рекомендують прокип’ятити протягом 10 хвилин.

Саме тому томатний соус на зиму — одна з найпрактичніших заготовок із помідорів: узимку достатньо відкрити банку, додати улюблені спеції — і домашня основа для страви вже готова.

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