Груші не тільки дуже смачні, а й ароматні. З них господині готують джеми, компоти, пюре, додають у випічку та м’ясні страви. Також плоди морозять та сушать. У сушеному вигляді груша видає особливий аромат та смак. Як сушити груші в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як сушити груші без духовки на повітрі

Щоб висушити груші на сонці, скористайся покроковою інструкцією:

Насамперед помий груші й поріж їх на тонкі скибочки. Замочи їх у розчині винної кислоти, щоб груші не темніли. Після цього занур плоди на кілька хвилин в окріп. Розклади частинки в один шар на тверду основу і прибери на сонце (наприклад, на дах будинку). Якщо немає багато місця, де можна добре розкласти груші, нанизуй їх на мотузку і розвішай на сонячному боці. А якщо ти хочеш прискорити процес, мотузку з грушами повісь над батареями опалення (на 2 дні). Після цього груші необхідно досушити у темному місці ще три дні. Іноді перевертай шматочки груш.

Як сушити груші в домашніх умовах: спосіб у мікрохвильовій печі

Груші добре помий і розріж на частинки. Візьми тарілку та розклади в один шар кусочки. Постав їх в мікрохвильову піч. Режим повинен бути 200 Вт (на 2,5 хвилини). Після цього перевір груші. Якщо вони не до кінця просушилися, увімкни знову на пів хвилини.

Сушка груш в духовці: покрокова інструкція

Поріж груші на шматочки й розклади на деко так, щоб вони не накладалися один на одного. Постав груші в нагріту до 50-55 градусів духовку. Коли груші підсохнуть, додай температуру для прискорення процесу. Після повного висихання вимкни духовку та залиш плоди на два дні досихати при кімнатній температурі. Розклади їх в чисті банки або паперові пакети для зберігання.

Як сушити груші в сушарці: інструкція

Помиті та сухі фрукти наріж і розклади на піднос електросушарки. Суши їх при температурі 70 градусів при періодичному помішуванні. Сушіння груш в електросушарці займе 15-20 годин. Не залишай груші без нагляду, щоб вони не пересушилися.

Як зберігати сушені груші

Найголовніше — ховати груші від прямого сонячного проміння. Краще прибрати їх в комору і зберігати фрукти там до року. Можна помістити сухі шматочки у скляні банки, дерев’яні місткості, паперові мішечки. Також підійдуть поліетиленові пакети, контейнери.

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