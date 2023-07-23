Груші не тільки дуже смачні, а й ароматні. З них господині готують джеми, компоти, пюре, додають у випічку та м’ясні страви. Також плоди морозять та сушать. У сушеному вигляді груша видає особливий аромат та смак. Як сушити груші в домашніх умовах — читай у матеріалі.
Щоб висушити груші на сонці, скористайся покроковою інструкцією:
Найголовніше — ховати груші від прямого сонячного проміння. Краще прибрати їх в комору і зберігати фрукти там до року. Можна помістити сухі шматочки у скляні банки, дерев’яні місткості, паперові мішечки. Також підійдуть поліетиленові пакети, контейнери.
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