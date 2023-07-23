Как сушить груши в духовке, на солнце и микроволновке: пошаговые инструкции

Груши не только очень вкусные, но и ароматные. Из них хозяйки готовят джемы, компоты, пюре, добавляют в выпечку и мясные блюда. Также плоды морозят и сушат. В сушеном виде груша издает особенный аромат и вкус. Как сушить груши в домашних условиях — читай в материале.

Как сушить груши без духовки на воздухе

Чтобы высушить груши на солнце, воспользуйся пошаговой инструкцией:

В первую очередь помой груши и порежь их на тонкие ломтики. За мочи их в растворе винной кислоты, чтобы груши не темнели. После этого окуни плоды на несколько минут в кипяток. Разложи дольки в один слой на твердую основу и убери на солнце (например, на крышу дачного дома). Если нет много места, где можно хорошо разложить груши, нанизь их на веревочку и развешай на солнечной стороне. А если ты хочешь ускорить процесс, веревку с грушами повесь над батареями отопления (на 2 дня). После этого груши необходимо досушить в темном месте еще три дня. Время от времени переворачивай кусочки груш.

Как сушить груши в домашних условиях: способ в микроволновке

Груши хорошо помой и разрежь на дольки. Возьми тарелку и разложи в один слой дольки. Поставь ее в микроволновку. Режим должен быть в 200 Вт (на 2,5 минуты). После этого проверь груши. Если они не до конца просушились, включи снова на полминуты.

Сушка груши в духовке: пошаговая инструкция

Порежь груши на кусочки и разложи на противне так, чтобы они не накладывались друг на друга. Поставь груши в нагретую до 50-55 градусов духовку. Когда груши подсохнут, прибавь температуру для ускорения процесса. После полного высыхания выключи духовку и оставь плоды на два дня досыхать при комнатной температуре. Разложи их по чистым банкам или бумажным пакетам для хранения.

Как сушить груши в сушилке: инструкция

Помытые и сухие фрукты нарежь и разложи на подносе электросушилки. Суши их при температуре 70 градусов при периодическом помешивании. Сушка груш в электросушилке займет 15-20 часов. Не оставляй груши без присмотра, чтобы они не пересушились.

Как хранить сушеные груши

Самое главное — прятать груши от прямых солнечных лучей. Лучше убрать ее в кладовую, и хранить фрукты до года времени. Можно поместить сухие кусочки в стеклянные банки, деревянные емкости, бумажные мешочки. Также подойдут полиэтиленовые пакеты, контейнеры.

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