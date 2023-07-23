Как сушить груши в духовке, на солнце и микроволновке: пошаговые инструкции

Груши не только очень вкусные, но и ароматные. Из них хозяйки готовят джемы, компоты, пюре, добавляют в выпечку и мясные блюда. Также плоды морозят и сушат. В сушеном виде груша издает особенный аромат и вкус. Как сушить груши в домашних условиях — читай в материале.
Чтобы высушить груши на солнце, воспользуйся пошаговой инструкцией:
Самое главное — прятать груши от прямых солнечных лучей. Лучше убрать ее в кладовую, и хранить фрукты до года времени. Можно поместить сухие кусочки в стеклянные банки, деревянные емкости, бумажные мешочки. Также подойдут полиэтиленовые пакеты, контейнеры.
Раньше мы рассказывали, как сушить жасмин на чай.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!