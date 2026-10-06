Коли перевзувати авто на зиму: за якої температури час їхати на шиномонтаж

Осінь уже нагадує, що з літніми шинами скоро доведеться попрощатися до весни. Але тоді виникає запитання: коли саме їхати на шиномонтаж, щоб не зробити це занадто рано і водночас не застати перший сніг на літній гумі.

Тож, коли міняти гуму на зимову, за якої температури переходити з літніх шин на зимові та чи є визначена дата за законом — розповідаємо водіям.

Коли перевзувати авто на зиму 2026

Якщо хочеш зрозуміти, коли найкраще переходити на зимові шини, то запам’ятай просте правило: не чекай першого снігу. Як тільки, середня температура повітря тримається близько +7°C і нижче, вже варто планувати заміну шин.

Річ у складі гуми. Літні шини розраховані на теплішу погоду, а з похолоданням вони поступово стають твердішими. Через це зчеплення з дорогою вже не таке, як за плюсової температури. Зимові шини, навпаки, краще працюють у холодну пору року.

Наприклад, якщо вдень ще +12°C, а вранці температура падає до +3°C і ти щодня виїжджаєш на роботу о сьомій ранку, відкладати заміну шин не дуже хороша ідея. Дивитися потрібно на ті умови, в яких ти реально їздиш.

Так само не варто поспішати в шиномонтаж одразу після першого похолодання, якщо воно було короткочасним. Слідкуй за прогнозом на найближчі дні та дивись, чи холодна погода стає стабільною.

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Коли міняти літню гуму на зимову: чи є обов’язкова дата

Якщо тебе цікавить, коли перевзувати авто на зиму, саме з погляду закону, конкретної дати в Україні немає. Тобто законодавство не встановлює дня, до якого всі водії повинні обов’язково замінити літні шини на зимові.

Водночас це не означає, що на стан гуми можна не зважати. Перед зимою варто перевірити протектор, тиск і загальний стан шин. Якщо гума зношена або пошкоджена, саме час подбати про її заміну.

А коли найкраще переходити на зимові шини? До моменту, коли холод стане постійним. Орієнтир у +7°C допомагає не прив’язуватися ні до календаря, ні до першого снігу.

Якщо ти переважно їздиш містом у другій половині дня, у тебе може бути трохи більше часу. А от тим, хто часто виїжджає рано-вранці, подорожує трасами або регулярно їздить за місто, краще не відкладати заміну до останнього.

Тому, коли перевзувати авто на зимову гуму — вирішуй за фактичними умовами, у яких ти їздиш. Якщо холодна погода вже стала звичною, краще не відкладати поїздку на шиномонтаж.

І ще один практичний момент: якщо плануєш міняти гуму в сезонний пік, не залишай це на останній день. Коли температура різко падає, охочих перевзути авто стає набагато більше.

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