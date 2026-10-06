Стиль життя Авто

Коли перевзувати авто на зиму: за якої температури час їхати на шиномонтаж

Юлія Хоменко, редакторка сайту 06 Жовтня 2026, 18:30 3 хв.
Коли перевзувати авто на зиму 2026: чи штрафують за літню гуму
Фото Pexels

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