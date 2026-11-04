Стиль життя Авто

Коли міняти гуму на зимову: оптимальний час переходу

Анна Голішевська, редакторка сайту 04 Листопада 2026, 14:30 3 хв.
коли міняти гуму на зимову
Фото Pexels

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