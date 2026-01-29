Який штраф за їзду без страховки 2026 та про які зміни важливо знати УБД

В Україні не можна їздити на авто без автоцивілки. Про це знають як водії-початківці, так і досвідчені професіонали.

Деякі автомобілісти з різних причин нехтують цим правилом, але часто в них не виходить заощадити у такий спосіб. Який штраф за їзду без страховки 2026 — читай у матеріалі.

Для чого потрібна страховка: основні моменти автоцивілки

Юристка Наталія Шаповалова зазначає, що автоцивілка передбачає компенсацію збитків учасникам дорожнього руху, які постраждали внаслідок ДТП.

Виплати здійснюються у разі заподіяння шкоди здоров’ю або смерті потерпілого, а також у разі заподіяння шкоди майну третіх осіб.

Оформити автоцивілку необхідно щодо будь-якого транспорту, який підлягає обов’язковій державній реєстрації.

Страховка оформляється на конкретний автомобіль, незалежно від кількості водіїв, допущених до керування. Відсутність у водія такого поліса є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено штраф.

Який штраф за їзду без страховки 2026 в Україні

За словами експертки, обов’язкове автострахування в Україні регулюється Законом України Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

І якщо раніше вартість поліса залежала від різних факторів, як-от об’єму двигуна, стажу кермування чи кількості аварій, то нині ця норма скасована.

Страхова компанія самостійно обирає та встановлює вартість поліса для кожного водія.

Також скасована норма про франшизу (суму, яку в разі ДТП страхова компанія не покривала).

Утім, незмінним лишився розмір штрафу за відсутність автоцивілки — 425 грн. У разі несплати порушником штрафу протягом 15 днів, сума збільшується до 850 грн.

Чи потрібна автоцивілка під час воєнного стану

Війна не скасовує норму про автоцивілку, отож навіть зараз водій зобов’язаний мати при собі поліс страхування. Йдеться про власників усіх транспортних засобів.

При цьому, раніше для низки категорій автоцивілка все ж не була обов’язковою. Зокрема, йшлося про УБД; осіб, які отримали інвалідність під час воєнних дій; постраждалих під час Революції Гідності; осіб з інвалідністю І та ІІ групи, що кермують авто, яке належить особі з І групою інвалідності.

Однак з 1 січня 2025 року ця норма не діє, отже відтепер страхування стало обов’язковим для всіх категорій водіїв.

