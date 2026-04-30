Assassin’s Creed Black Flag Resynced вийде вже скоро — офіційно оголошено дату

Ubisoft офіційно представила ремейк Assassin’s Creed IV під назвою Assassin’s Creed Black Flag Resynced під час Worldwide Reveal Showcase 23 квітня 2026 року.

Коли вийде Assassin’s Creed Black Flag Resynced, скільки коштуватиме і які нововведення чекати – у матеріалі.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced: дата виходу 2026

Реліз Assassin’s Creed Black Flag Resynced запланований на 9 липня 2026 року.

Стандартне видання коштуватиме $60. Передзамовлення вже відкриті на Steam, в Epic Games Store та Ubisoft Store.

Resynced — це не просто оновлення, а повноцінний ремейк, створений на рушії Anvil.

Розробники суттєво переробили Assassin’s Creed Black Flag Resynced: бойова система стала складнішою: осучаснені стелс, паркур і морські битви.

Окрім цього, в гру додали нові сюжетні лінії, які розширюють історію.

Серед нововведень — троє нових офіцерів: Люсі Болдуин, Падре та Мертвий Сміт. Кожен із них має власне минуле, а також унікальну здатність для корабля гравця. Наприклад, один із офіцерів дозволяє робити подвійний залп із бортових гармат.

Водночас Ubisoft відмовилася від мультиплеєра, який був у версії 2013 року. За словами креативного директора Пола Фу, команда хотіла створити чисто сюжетну пригоду, повністю зав’язаній на історії Едварда Кенвея. Також розробники підкреслили, що гра не стане RPG — вона залишиться пригодницьким екшеном.

Компанія також оприлюднила системні вимоги для ПК для Assassin’s Creed Black Flag Resynced.

Для мінімального рівня (1080p при 30 FPS) знадобиться процесор рівня Intel Core i7-8700K або AMD Ryzen 5 3600, відеокарта GTX 1660 чи RX 5500 XT, 16 ГБ оперативної пам’яті та SSD на 65 ГБ.

Для комфортної гри у 60 FPS у Full HD рекомендується RTX 3060 або RX 6600 XT.

А для 4K на ультра — топові варіанти на кшталт RTX 4090 чи RX 7900 XTX разом із потужними процесорами. Обов’язкова система — Windows 11.

Цікаво, що оригінальна Black Flag залишиться у продажу — ремейк не замінює її.

