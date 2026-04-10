Roblox: як придумати та втілити власний ігровий світ

Roblox — це відома ігрова платформа з великою кількістю онлайн-ігор. Тут користувачі виступають розробниками, дизайнерами та сценаристами одночасно.

Багатьох дітей цікавить розробка ігор Роблокс, яка дає змогу створювати власні світи.

Що таке Roblox Studio

Roblox Studio — це середовище для створення ігор, адаптоване для користувачів різного віку. Воно дає змогу працювати з готовими шаблонами або створювати проєкти з нуля.

На платформі можна працювати з обʼєктами, персонажами та середовищем, а також розробляти власні ігрові світи з різними сценаріями та механіками. Для цього використовується мова програмування Lua. Готову гру можна протестувати та опублікувати для інших користувачів.

Завдяки простому інтерфейсу діти без досвіду мають змогу швидко розібратися з базовими інструментами. Велика спільнота допомагає навчатися, надихатися і бачити, як працюють інші проєкти.

Як створити власну гру: покроковий алгоритм дій

Почати роботу в Roblox Studio просто: достатньо зареєструватися на платформі та встановити програму на свій компʼютер або ноутбук. Далі варто діяти за таким принципом:

Виберіть New на стартовій сторінці та перегляньте доступні шаблони. Також можна створити новий проєкт із нуля. Сформуйте ігровий світ — налаштуйте розміри, додайте ландшафти й текстури. Розташуйте обʼєкти — персонажів, предмети та інтерактивні елементи. Налаштуйте їхню поведінку за допомогою скриптів із використанням мови програмування Lua. Протестуйте гру, щоби перевірити логіку та виправити помилки.

Після цього проєкт готовий до публікації та ним можна поділитися з іншими.

Якщо маєте сумніви, доцільно почати з безкоштовного індивідуального пробного уроку. Під час заняття дитина знайомиться з Roblox Studio та пробує створювати перші елементи гри.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!