Баланс у грі: жінок-геймерок уже майже стільки ж, як чоловіків

Геймерки змінюють індустрію: нове дослідження показало, що жінок серед фанатів відеоігор майже стільки ж, як чоловіків

Entertainment Software Association оприлюднила масштабний міжнародний звіт про відеоігрову індустрію — і його результати можуть здивувати навіть затятих гравців.

Документ під назвою Power of Play 2025 демонструє, що гендерний баланс у геймінгу зміщується: жінки становлять уже 48% усіх геймерів у світі.

Дослідження, проведене ESA спільно з аналітичними компаніями у 21 країні на шести континентах, охопило понад 24 тисячі людей, які регулярно (принаймні раз на тиждень) грають у відеоігри. На основі цих даних експерти змогли екстраполювати тенденції на глобальний ринок — і вони виявилися вражаючими.

Гендерна рівновага в ігровому світі

Як показує звіт, 51% гравців у світі — це чоловіки, 48% — жінки, а ще 1% — небінарні особистості. Ба більше, у десяти з 21 опитаних країн саме жінки переважають серед тих, хто регулярно проводить час за іграми. У двох державах показники виявилися рівними — 50 на 50.

Президент ESA Стенлі П’єр-Луї в інтерв’ю GamesIndustry.biz наголосив:

Геймінг уже давно перестав бути суто чоловічим хобі. Сьогодні це глобальна культура, яка об’єднує людей незалежно від статі, віку чи професії.

Хто такі сучасні геймери

Середній вік гравців — 41 рік. Найчастіше люди запускають гру не лише заради розваги, а й щоб зняти напругу після роботи або розім’яти мозок.

Психологи підтверджують, що відеоігри дійсно допомагають боротися зі стресом і навіть покращують когнітивні здібності. Недарма нещодавно дослідники довели, що Тетріс може допомагати у терапії посттравматичного стресового розладу.

Мобільний геймінг на піку

Найпопулярнішою платформою для ігор стали смартфони — саме на них грає 55% опитаних.

Ще 21% надають перевагу персональним комп’ютерам, і стільки ж — консолям. Це означає, що мобільні ігри перетворилися на головний канал взаємодії людей із віртуальним світом.

Індустрія ж реагує відповідно: від невеликих інді-проєктів до великих студій — усі дедалі частіше адаптують свої продукти для мобільних пристроїв.

Нові дані ESA руйнують стереотипи про те, хто саме вважається геймером. І якщо раніше цей термін асоціювали здебільшого з підлітками-чоловіками, сьогодні картина значно різноманітніша.

Серед гравців — офісні працівники, лікарі, викладачі, батьки, студенти й навіть пенсіонери.

Відеоігри стали частиною щоденного життя — способом відпочинку, соціалізації й навіть саморозвитку. І цей тренд, судячи з прогнозів ESA, лише посилюватиметься у найближчі роки.

А ще Вікна-Новини розповідали про не менш геніальну гру. Коли вийде Відьмак 4 і що відомо вже про майбутню розробку?

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!