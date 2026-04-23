Коли буде Літній розпродаж Steam 2026: дати знижок та фестивалів

Літо 2026 року обіцяє стати справжнім випробуванням для гаманців геймерів, адже компанія Valve оприлюднила детальний графік масштабних акцій та тематичних фестивалів.

Читай, коли буде Літній розпродаж у Steam 2026 та інші фестивалі протягом літа — в нашому матеріалі.

Коли буде Літній розпродаж Steam 2026: точна дата

Марафон знижок розпочнеться ще до офіційного старту літа. Першим у календарі стоїть Фестиваль куль, який триватиме з 8 по 15 червня. Цей захід орієнтований на поціновувачів динамічних шутерів та екшн-ігор.

Одразу після нього, з 15 по 22 червня, розпочнеться Фестиваль новинок (Steam Next Fest) — одна з найважливіших подій для тих, хто хоче першим випробувати майбутні хіти.

Протягом тижня розробники з усього світу надаватимуть безкоштовний доступ до сотень демоверсій своїх проєктів, а також проводитимуть прямі трансляції з демонстрацією ігрового процесу.

Головною новиною сезону є підтвердження дат проведення Великого літнього розпродажу Steam 2026, який традиційно вважається однією з наймасштабніших подій у світі цифрового геймінгу.

Згідно з розкладом, хвиля знижок охопить платформу в період з 25 червня по 9 липня.

З 13 по 16 липня пройде лаконічний, але насичений Фестиваль соціальної дедукції, де акцент буде зроблено на іграх у стилі Мафії та психологічних трилерах. Поціновувачі симуляторів зможуть відсвяткувати Фестиваль потягів, який заплановано на 20–27 липня.

Серпень 2026 року також не залишить користувачів без розваг. Місяць розпочнеться з Фестивалю кіберпанку (3–10 серпня), що стане чудовою нагодою зануритися у футуристичні світи з вигідними знижками.

У другій половині місяця відбудеться нішевий, але цікавий Фестиваль кеглів і кілків (17–20 серпня).

Фінальним акордом літа стане масштабний Фестиваль виготовлення й виживання Гравець проти оточення (PvE), який розпочнеться 31 серпня і триватиме до 7 вересня, пропонуючи глибокі знижки на ігри про крафтинг та виживання в суворих умовах.

