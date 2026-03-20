Як повернути гру в Steam та кошти за неї: про які важливі моменти слід знати

Купівля нової гри — це завжди лотерея: іноді ти отримуєш шедевр, а іноді — технічне розчарування, яке відмовляється запускатися або виявляється зовсім не тим, що обіцяли трейлери.

Буває й так, що вже після транзакції ти дізнаєшся про сумнівне походження розробника чи просто розумієш, що твій комп’ютер не витягує графіку майбутнього. На щастя, політика Steam залишається досить лояльною до гравців, дозволяючи повернути кошти за невдалі експерименти без зайвих допитів.

Як повернути гру в Steam та кошти за неї: що варто знати

Перш ніж бігти до служби підтримки, перевір, чи відповідає твоя ситуація критеріям платформи. Для стандартних покупок у крамниці Steam діє правило: менше ніж два тижні з моменту оплати та менше ніж 120 хвилин ігрового часу.

Для доповнень (DLC) умови схожі, але з важливим нюансом: основна гра не повинна бути запущена більше ніж на дві години з моменту купівлі цього DLC. Якщо ж ти вирішив підтримати розробників передзамовленням, ти маєш право скасувати його в будь-який момент до офіційного релізу.

Після виходу гри вмикається стандартний таймер 14 днів/2 години. До речі, якщо ти отримав(-ла) гру в подарунок, повернути її теж можна, але за умови, що ти її ще не активував, або ж ти даєш згоду на відшкодування коштів саме тому, хто зробив цей презент.

Якщо ти вирішив(-ла), що гра не варта твого часу та гаманця, виконай ці прості кроки. Ти можеш зробити це через клієнт на ПК, вебверсію або навіть зі свого Steam Deck:

Авторизуйся та перейди до підтримки: відкрий розділ Довідка у верхньому меню клієнта або перейди за посиланням help.steampowered.com. Натисни на пункт Придбання — там ти побачиш список своїх останніх транзакцій. Вибери зі списку гру або DLC, за які хочеш повернути гроші. Означ проблему: Steam запитає, що саме не так. Обирай варіант Я хочу повернути кошти. Визначся зі способом відшкодування: ти можеш попросити повернути суму на свій внутрішній гаманець Steam або на банківську картку, з якої здійснювалася оплата. Вибери адекватну причину зі списку (наприклад, Гра занадто важка для мого ПК або Куплено випадково). Натисни кнопку підтвердження і чекай на електронний лист.

Зазвичай розгляд заявки займає до 48 годин, але підтвердження часто приходить значно швидше. Після схвалення кошти можуть повертатися на рахунок до тижня (залежно від твого банку).

