Как вернуть игру в Steam и средства за нее: о каких важных моментах следует знать

Покупка новой игры – это всегда лотерея: иногда ты получаешь шедевр, а иногда – техническое разочарование, которое отказывается запускаться или оказывается совсем не тем, что обещали трейлеры.

Бывает и так, что после транзакции ты узнаешь о сомнительном происхождении разработчика или просто понимаешь, что твой компьютер не вытягивает график будущего. К счастью, политика Steam остается достаточно лояльной игрокам, позволяя вернуть средства за неудачные эксперименты без лишних допросов.

Как вернуть игру в Steam и деньги за нее: что знать

Прежде чем бежать в службу поддержки, проверь, соответствует ли твоя ситуация критериям платформы. Для стандартных покупок в магазине Steam действует правило: менее двух недель с момента оплаты и менее 120 минут игрового времени.

Для дополнений (DLC) условия схожи, но с важным нюансом: основная игра не должна быть запущена более чем на два часа с момента покупки этого DLC. Если ты решил поддержать разработчиков перед заказом, ты имеешь право отменить его в любой момент до официального релиза.

Читать по теме Когда начинается Весенняя распродажа Steam: точные даты больших скидок

После выхода игры включается стандартный таймер 14 дней/2 часа. Кстати, если ты получил(а) игру в подарок, вернуть ее тоже можно, но при условии, что ты ее еще не активировал, или ты даешь согласие на возмещение средств именно тому, кто сделал этот презент.

Если ты решил(а), что игра не стоит твоего времени и кошелька, выполни эти простые шаги. Ты можешь сделать это через клиент на ПК, вебверсию или даже из Steam Deck:

Авторизуйся и перейди к поддержке: открой раздел Справка в верхнем меню клиента или перейди по ссылке help.steampowered.com. Нажми на пункт Приобретение – там увидишь список своих последних транзакций. Выбери из списка игру или DLC, за которые хочешь вернуть деньги. Определи проблему: Steam спросит, что именно не так. Выбирай вариант Я хочу вернуть деньги. Определись со способом возмещения: ты можешь попросить вернуть сумму на свой внутренний кошелек Steam или на банковскую карту, с которой производилась оплата. Выбери адекватную причину из списка (например, Игра слишком трудна для моего ПК или Куплено случайно). Нажми кнопку подтверждения и жди электронное письмо.

Обычно рассмотрение заявки занимает до 48 часов, но подтверждение часто приходит гораздо быстрее. После одобрения деньги могут возвращаться на счет до недели (в зависимости от твоего банка).

Раньше мы писали, как включить двухфакторную аутентификацию в Steam – читай в материал инструкцию и как она работает.

