Как включить двухфакторную аутентификацию в Steam: простой способ и как она работает

Большинство соцсетей и сервисов имеют двухфакторную аутентификацию. Это защищает аккаунт пользователя от взлома. Онлайн-сервис Steam также имеет функцию двухфакторной защиты.

Как включить двухфакторную аутентификацию в Steam

Сервис имеет мобильный аутентификатор Steam Guard. Это одна из функций мобильного приложения Steam, которая помогает повысить уровень безопасности аккаунта, говорится на сайте сервиса.

Этот аутентификатор генерирует код, который нужно вводить во время каждого входа в аккаунт Steam. Код меняется каждые 30 секунд, поэтому его невозможно угадать.

Кроме этого, есть функция сканирования QR-кода для входа в аккаунт. Это позволяет не вводить логин и пароль. В этом процессе используются данные для входа двухступенчатой ​​аутентификации, хранящиеся в мобильном пользовательском приложении. Благодаря этим данным человек может безопасно входить в свой аккаунт с помощью мобильного устройства.

Как добавить номер телефона к аккаунту Steam

Если ты добавишь номер телефона к аккаунту, то сможешь получать коды для входа или сбросить пароль, если забудешь его. Чтобы добавить или изменить номер, выполни следующие действия:

войди в свой аккаунт Steam и нажми на логин в верхнем правом углу;

выбери Сведения об аккаунте;

в разделе Контактная информация нажми Добавить номер телефона. Если он уже добавлен, ты увидишь кнопку Управление номером телефона;

введи номер телефона и нажми Далее. Ты получишь SMS-сообщение с кодом подтверждения.

Введи этот код. Все номер добавлен.

Как пользоваться двухступенчатой ​​защитой Steam

Не следует давать другим свой пароль или код мобильного аутентификатора. Не вводи свой логин, пароль или код аутентификатора нигде, кроме официальных сайтов Valve. Тщательно проверяй ссылку. Если сомневаешься — не переходи за ними.

Помни, что служба поддержки Steam и сотрудники Valve никогда не спрашивают пароли или код мобильного аутентификатора.

Не загружай и не запускай программы, обещающие ускорить, оптимизировать или исправить работу Steam. Эти программы могут быть с вирусами и украсть твой аккаунт.

Никому не предоставляй коды восстановления или удаления, отправленные СМС-сообщениями.

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