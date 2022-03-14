Не только двухфакторная аутентификация — как защитить свой смартфон во время войны

Пока мы бьем врага на земле, он пытается атаковать наш тыл в информационном пространстве. Оккупанты хотят сломать наш дух фейковыми новостями и получить наши данные.

Чтобы этого не произошло, нужно не переходить по подозрительным ссылкам и не загружать непроверенные файлы.

Специалист в сфере кибербезопасности Андрей Баранович рассказал, как защитить свой смартфон во время войны.

Эксперт рекомендует полностью обновить телефон.

Если модель не поддерживается, то лучше купить менее “навороченный”, но обновляемый, — говорит Баранович.

На телефон не нужно скачивать лишние программы. Только самые необходимые мессенджеры.

Для экспериментов — отдельный телефон. Просто просмотри список и выдали все, чем не пользуешься, — предлагает эксперт.

Также он подчеркнул, что с телефона можно убрать биометрию, оставить пароли с ограниченным количеством попыток ввода.

На всех учетных записях следует установить двухфакторную аутентификацию. А зашифрованный бекап (резервное копирование — Ред.) данных хранить в “облаке”.

Во время войны нужно быть осведомленным в медиаграмотности. Раньше мы рассказывали об информационной гигиене и какие посты не следует распространять во время войны.