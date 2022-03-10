“Стала известна страшная правда о…” — и еще семь вариантов вредоносных постов в соцсетях во время войны

Наряду с наступлением на военном фронте идет атака на психологически-информационном. Часто люди бессознательно становятся соучастниками врага, распространяя фейковые посты и сея панику в соцсетях.
Детектор медиа собрал восемь типов вредоносных постов, которые следует не писать и не читать сознательным украинцам.
Подобные месседжи широко распространяются на пространстве интернета, однако они не имеют никакой пользы, а лишь создают панику у людей.
Все, кто мог/хотел, уже уехал или в пути. Те, кто остался, имеют на это причины и не будут выезжать из-за твоего поста. Однако это, конечно, усиливает моральное напряжение, а значит, враг достигает своей цели.
У каждого человека свои мотивы уехать из зоны активных боевых действий. Никто ни перед кем не обязан оправдываться за это решение.
Остаться без денег, имущества, семьи, еды, жилья в незнакомом городе/стране — очень страшно. К тому же многие женщины уехали сами с ребенком, пока их мужья остались в терробороне или ВСУ.
Никогда не сравнивай чью-либо жизнь со своей и не добивай своих же. Горе у нас общее.
Фото: УНИАН
Это не помощь, а только ее видимость. Следует распространять только те просьбы о помощи, где ты лично участвуешь в организации / знаешь этих людей.
Чужие посты могут быть устаревшими или фейковыми. Ты только отнимаешь время других и засоряешь инфопространство.
Никто не должен отчитываться тебе, кто и что и в каком объеме делает. Такие посты обобщают и демотивируют волонтеров.
Многие, кто был вынужден уехать, круглосуточно собирают гуманитарную помощь, организовывают митинги в поддержку Украины, работают на информационном фронте и тому подобное.
Владимир Зеленский — президент и главнокомандующий армией Украины. У кого к нему есть претензии, пусть подождут победы. Сеять раздор в военные времена не нужно.
Как ты думаешь, кто запускает в интернет такие утки? Цель этой откровенной лжи — демотивировать людей и заставить прекратить сопротивление оккупантам.
Фото: Министерство обороны Украины / Facebook
Когда ты что-нибудь постишь у себя на странице, ты и являешься источником информации. Ответственность за любую информацию, которую ты распространяешь в своих соцсетях, — исключительно на тебе.
Если видишь такие фразы в постах, знай — это манипуляция и глупые теории заговора.
В такой форме врагу очень легко вбросить любую чепуху растерянным людям, которых затопило информацией и которые не имеют минимальных знаний по информационной грамотности.
Фото: Unsplash
Если тебя мучают угрызения совести за то, что ты якобы делаешь недостаточно, читай советы психолога, как быть полезным во время войны.