“Стала известна страшная правда о…” — и еще семь вариантов вредоносных постов в соцсетях во время войны

Наряду с наступлением на военном фронте идет атака на психологически-информационном. Часто люди бессознательно становятся соучастниками врага, распространяя фейковые посты и сея панику в соцсетях.

Детектор медиа собрал восемь типов вредоносных постов, которые следует не писать и не читать сознательным украинцам.

“Правдивая” информация от сына тети подруги мамы на работе: сегодня в каком-то городе будет химическая атака/наступление/бомбардировка. Бегите немедленно оттуда”.

Подобные месседжи широко распространяются на пространстве интернета, однако они не имеют никакой пользы, а лишь создают панику у людей.

Все, кто мог/хотел, уже уехал или в пути. Те, кто остался, имеют на это причины и не будут выезжать из-за твоего поста. Однако это, конечно, усиливает моральное напряжение, а значит, враг достигает своей цели.

“Эти бесстыжие переселенцы сбежали да еще и просят какой-то помощи. Трусы, пусть довольствуются тем, что не под обстрелами”.

У каждого человека свои мотивы уехать из зоны активных боевых действий. Никто ни перед кем не обязан оправдываться за это решение.

Остаться без денег, имущества, семьи, еды, жилья в незнакомом городе/стране — очень страшно. К тому же многие женщины уехали сами с ребенком, пока их мужья остались в терробороне или ВСУ.

Никогда не сравнивай чью-либо жизнь со своей и не добивай своих же. Горе у нас общее.

“Где-то там критическая ситуация, просят о немедленной помощи. Я прочитал(-а) об этом сообщение, скопировал(-а) его дословно без указания источника, а вы дальше делайте, что хотите, с этой информацией”.

Это не помощь, а только ее видимость. Следует распространять только те просьбы о помощи, где ты лично участвуешь в организации / знаешь этих людей.

Чужие посты могут быть устаревшими или фейковыми. Ты только отнимаешь время других и засоряешь инфопространство.

“Беженцы, вы что там делаете в безопасности? Наслаждаетесь жизнью? Помогайте!”

Никто не должен отчитываться тебе, кто и что и в каком объеме делает. Такие посты обобщают и демотивируют волонтеров.

Многие, кто был вынужден уехать, круглосуточно собирают гуманитарную помощь, организовывают митинги в поддержку Украины, работают на информационном фронте и тому подобное.

Упреки и хейт Зеленского.

Владимир Зеленский — президент и главнокомандующий армией Украины. У кого к нему есть претензии, пусть подождут победы. Сеять раздор в военные времена не нужно.

“Ситуация на фронте страшная, мы проигрываем, но от нас это пока скрывают”.

Как ты думаешь, кто запускает в интернет такие утки? Цель этой откровенной лжи — демотивировать людей и заставить прекратить сопротивление оккупантам.

Копирование новости из какого-нибудь СМИ или телеграм-канала без указания источника.

Когда ты что-нибудь постишь у себя на странице, ты и являешься источником информации. Ответственность за любую информацию, которую ты распространяешь в своих соцсетях, — исключительно на тебе.

“Это от нас скрывают”, “это секретная информация”, “источник в высших кругах по секрету сообщил”, “простые люди не догадываются, но на самом деле…”

Если видишь такие фразы в постах, знай — это манипуляция и глупые теории заговора.

В такой форме врагу очень легко вбросить любую чепуху растерянным людям, которых затопило информацией и которые не имеют минимальных знаний по информационной грамотности.

Как писать/распространять посты

Пойми, какого результата ты хочешь добиться этим постом. Не поливай грязью своих: сейчас враг у всех общий, а между собой разберемся после войны. Не сей панику, страх и уныние. Пиши только о подлинной актуальной потребности в помощи. Проверяй информацию, потому что интернет кишит фейками. Пиши о своих чувствах, поддерживай и ищи психологическую поддержку.

Если тебя мучают угрызения совести за то, что ты якобы делаешь недостаточно, читай советы психолога, как быть полезным во время войны.