“Стала известна страшная правда о…” — и еще семь вариантов вредоносных постов в соцсетях во время войны

Елена Яковлева, редактор сайта 10 марта 2022, 12:00
Інформаційна гігієна - які пости не треба писати, поширювати під час війни
Фото: Unsplash

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