Как быть полезным во время войны и почему не стоит проклинать россиян? Объясняет психолог Андрей Жельветро

Многие украинцы сейчас чувствуют вину из-за того, что якобы мало делают и не помогают стране бороться с агрессором. Психолог Андрей Жельветро рассказал, как быть эффективным во время войны, а еще поделился размышлениями, как и зачем разговаривать с россиянами.

Чувство вины — это наш внутренний враг, который делает нас слабыми и это очень выгодно нашему реальному врагу — России. Поэтому сейчас не время накручивать себя и себя жалеть.

Нужно быть не эмоциональными, а эффективными у себя на местах и в городах, где вы сейчас находитесь.

Как быть полезным во время войны

Эффективными можно быть на трех уровнях:

Первый – относительно себя. Контролировать свои поступки, действия, эмоции, свое состояние.

Нам сейчас нужны люди с холодным умом, с ясным умом.

– относительно себя. Контролировать свои поступки, действия, эмоции, свое состояние. Нам сейчас нужны люди с холодным умом, с ясным умом. Второй уровень – быть полезным с теми, кто рядом (это могут быть дети, родственники, родители, любимый человек).

Если есть возможность – помогать на местах. Сам Андрей Жельветро находится под Киевом и помогает на блокпостах, развозит еду, информирует людей о том, что в магазин привезли хлеб или другие продукты.

То есть, вы можете помогать физически или психологически окружающим людям.

Третий уровень – внешний.

Если у меня есть оружие, я могу повлиять на одного, двух, трех человек. Но сейчас слово — это очень большое оружие, мощное, которым мы можем влиять на десятки и сотни людей.

Нам очень нужно сейчас влиять на мнения людей из других стран, чтобы они нас поддерживали, в том числе и на россиян.

Как говорить с россиянами о войне

Писать россиянам “вы будете гореть в аду” неэффективно. Когда мы их проклинаем, это не работает, никоим образом не действует на обычного жителя России, потому что это эмоция.

Мы должны доносить мысль, какую-нибудь идею россиянам. Самая простая идея – выходить на митинги.

Да, нам больно, мы чувствуем ненависть и ярость, но мы можем влиять на ситуацию в России своими постами, сообщениями, через соцсети.

Андрей Жельветро ссылается на социологию, которая говорит: если мы повлияем хотя бы на 8% людей в другой стране, например в России, и они начнут выходить на улицы, то эти массы будут расшатывать государственную лодку.

Нам нужно повлиять на ум 8% людей. Посредством идей, а не проклятий.

Ранее мы рассказывали, что такое психология военного времени и как она работает. В частности, говорили о том, что колебания настроения это вполне нормальное явление в условиях войны.