Колебания настроения – это нормально: что такое психология военного времени и как она работает

В непростые времена каждый из нас испытывает целую гамму чувств и время от времени задается вопросом, а нормально ли это?

Да, вполне нормально испытывать порой противоречивые эмоции, когда в твоей стране война. Это может быть уныние, отчаяние, паника, отрицание или же наоборот воодушевление, эйфория, возбуждение.

Как это работает

Когда происходит что-то очень неожиданное и ужасное, человек сначала переживает шок и работает “на автомате” по программе выживания. Планировка ограничена до нескольких часов.

Впоследствии возвращаются базовые эмоции. Украинцы показали переход от шока к эйфории из-за того, что страна выстояла в первые часы и дни. Это свидетельствует о силе нашего психического ресурса.

Впрочем, состояние эйфории очень энергозатратно для организма. Поэтому на смену эйфории могут прийти тревога, депрессия, отчаяние.

Просто запомните: колебания настроения – это нормально.

Чувство вины

Во время эйфории все почувствовали единение, будто на время мы превратились в один организм. Каждый стал другому близким родственником. Так происходит, когда эмоции синхронизируются.

Однако синхронизироваться могут любые эмоции, даже отрицательные. И сейчас многие украинцы могут чувствовать вину за то, что они не на передовой, хоть боевого опыта и не имеют.

Военные сейчас не испытывают проблем с идентичностью, они четко знают, где нужны и какие задачи выполняют. А вот у гражданских все сложнее, ведь им сложно найти свою функцию, роль, задачи.

Вину испытывают все, кто не испытывает непосредственный страх.

Важно понимать, что сейчас нет неважной работы или неважных людей. Каждый вклад по крохе ведет нас к победе.

Лучшее средство от атаки на идентичность – четко знать свои сильные стороны и определить свой сектор “обороны”: распространять информацию, подбадривать, варить для клиентов кофе, благодарить, рисовать мемы, волонтерить.

Каждый сейчас является важной клеткой в ​​теле. У каждого есть своя функция.

Разрушительное ожидание

Многие украинцы, чтобы защитить психику, живут в ожидании того, что война закончится быстро. Но пусть лучше победа станет для нас неожиданностью и шоком, чем ожидание скорого завершения войны приведет к отчаянию.

Подготовьте себя к наихудшему – представьте на несколько минут, что это произошло; представьте свои эмоции, подберите для этого слова и описание.

Как жить дальше

Преодолев вину и чрезмерные ожидания, можно начинать жить дальше. Поэтому лучший совет:

Заведите себе традиции и не бегите от рутины.

Это поможет не сойти с ума и дождаться дня победы, а он обязательно будет!

Напомним, раньше мы рассказывали о том, как успокоиться и жить дальше в непростое время.