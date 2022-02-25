Как сохранять спокойствие и жить дальше в непростое время — советы психолога

Успокоиться — одна из важнейших, но и самых трудных задач для каждого из нас. Практикующий психолог Кирилл Зиньков поделился простыми советами в своем Instagram, чтобы мы могли хоть чуть-чуть снизить перманентное психологическое давление.

Минимизируйте просмотр новостей до одного раза в день

Особенно если вы слишком тревожны, новости будут только провоцировать переживания.

Общайтесь с людьми

Общайтесь с другими на эти темы, если вас это успокаивает.

Однако если вы наоборот испытываете только стресс после переписки в Telegram или после звонка — минимизируйте такое общение. Переводите разговор на нейтральные темы.

Занимайтесь привычными делами

Это один из самых главных советов. Мы полезны там, где мы есть, делая то, что мы делаем.

Идея — не поддаваться панике, быть каждому и каждой на своем месте. Поэтому важно быть эффективным в том, что делаешь.

Соберите тревожный рюкзачок, чтобы было спокойнее

Рюкзачки, возможно, сами по себе не столь полезны, сколь сама идея контроля ситуации. Когда мы контролируем что-то — нам спокойнее.

Помогите близким

Если вы хотите чувствовать немного больше контроля, лучшая идея — помочь близким.

Сходите для кого-то в магазин, пожертвуйте деньги на какую-нибудь активность. Сейчас для этого есть все поводы.

Поддерживайте отношения с близкими

Близость — это всегда ресурс. Разговаривать на тему угроз и войны можно, но не стоит углубляться, чтобы не было застревания по этой теме.

Важно иметь план действий

Это тоже ситуация контроля. Если я понимаю, как буду действовать в критической ситуации, то, конечно, мне будет проще и спокойнее.

Используйте техники релаксации

Сейчас очень важно выдыхать, не паниковать. Это разные техники релаксации. В Google их предостаточно.

Это могут быть дыхательные техники, медитация, свежий воздух, ходить по улице, минимальная фитнес-нагрузка — все, что связано с расслаблением, чтобы организм набирался сил и переключался.

Чтобы быть готовыми к любой ситуации и помогать другим, следует знать, как оказать медицинскую помощь во время боевых действий. Читайте, пожалуйста, и не будьте равнодушны к другим.