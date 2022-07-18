Вижу ранение и не знаю, что делать: правила оказания медицинской помощи

Нам всем сейчас тяжело, однако бывают случаи, когда стоит собрать всю волю в кулак и помочь другому, кто в этом нуждается. Как выиграть необходимое время для жизни раненого и как ему помочь, объясняем дальше.

Прежде всего, мы все поняли, что в секторе обстрела очень мало времени на обдумывание ситуации. Поэтому на оказание медицинской помощи его еще меньше.

Важно помнить, что вы не должны полностью залечить рану за пару секунд. Нужно сделать все возможное, чтобы раненый дожил до момента, когда он или она попадут в руки настоящих медиков, которые смогут сделать все необходимое.

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Как помочь в зоне боевых действий

Существует два варианта, когда может потребоваться ваша помощь. Первый — непосредственно в секторе обстрела, второй — в секторе укрытия.

В военно-полевых условиях медицинская помощь может осуществляться в три этапа:

в красной зоне (оказание помощи под огнем);

в желтой зоне (оказание помощи на поле боя или в зоне укрытия);

в зеленой зоне (оказание помощи в мобильно-военном госпитале или другом медицинском учреждении).

В первом варианте вы будете находиться под огнем противника, что ограничивает действия. Преимущественно в таком случае следует использовать жгут и как можно быстрее переместить пострадавшего в безопасное место.

После завершения оказания медицинской помощи под обстрелом следует переместить пострадавшего в укрытие, то есть в желтую зону. Там уже немного больше времени, однако может появиться необходимость использовать подручные материалы, чтобы спасти человеку жизнь.

В мобильно-полевых госпиталях или обычных медицинских учреждениях от вас требуется только переместить туда потерпевшего и сообщить все детали его ранения. Там уже опытные врачи смогут решить, как правильно его спасать.

Важно! Раненых следует оперативно перемещать на следующий уровень оказания помощи, поскольку неизвестно, сколько у вас есть времени.

Как действовать при кровотечении

Если вы заметили у кого-то кровотечение, то прежде всего необходимо провести быструю оценку состояния пострадавшего. Затем остановить кровотечение из угрожающих жизни ран и переместиться в безопасную зону.

Пока вы производите оценку состояния раненого, следует держать с ним вербальный контакт и применить правило C-A-B-C! (Критическое кровотечение — Дыхательные пути — Дыхание — Циркуляция).

Если раненый находится в сознании, спросите у него, где он чувствует боль, чтобы определить уровень его сознания. Например, как тебя зовут, какое сегодня число и где мы находимся.

Если раненый не отвечает на вопросы, необходимо проверить реакцию на боль.

В любом случае необходимо обеспечить безопасное положение потерпевшему, положив его на бок. Это позволит крови, слизи и рвотным массам вытекать изо рта раненого, не перекрывая дыхательные пути, а также не дает языку запасть и перекрыть доступ воздуха.

В случае оказания первой помощи во время капиллярного кровотечения следует воспользоваться спиртовым антисептиком. Чтобы помочь при венозном кровотечении, на рану нужно наложить асептическую повязку и перевязать.

Для оказания первой помощи в более тяжелых условиях нужно поднять конечность и наложить жгут выше места повреждения.

Как остановить кровотечение (общие правила)

Зажми кровотечение руками.

Затампонируй рану и жми.

Примени турникет (затяни, излучи, зафиксируй, запиши время).

Причиной смерти в первые секунды после ранения может стать воздушная эмболия, то есть попадание воздуха в вену. Поэтому очень важно плотно зажать ранение.

Ткань, прижатая к ране, быстро пропитается кровью и станет герметичной для воздуха. В критической ситуации прижать ранение с венозным кровотечением можно даже пальцем.

Что делать при ранении в шею

В первую очередь необходимо вызвать скорую помощь, если это возможно. Пострадавшего следует привести в полусидячее положение и приложить холодный компресс или лед к месту кровотечения.

Прижать пальцем рану на шее через одежду или просто рану. Подложить под палец бинт. Положить руку раненого на плечо. Наложить жгут через подмышечную впадину. Отмечать время наложения жгута в этом случае не нужно.

Как помочь при закрытом переломе

Конечно же, по возможности, следует вызвать скорую помощь. Однако даже без нее нужно обеспечить неподвижность поврежденной конечности.

На место перелома положите что-нибудь холодное. Пострадавшему же можно дать выпить горячий напиток или обезболивающее средство.

Также необходимо наложить шину из любых подручных материалов (доски, лыжи, палки, прутья, зонты).

Как наложить шину:

Два жестких предмета нужно приложить к конечности с противоположных сторон поверх одежды и надежно, но не туго. Зафиксировать бинтом или другими подручными материалами (пояс, ремень, лента, веревка) выше и ниже места перелома. Если под рукой ничего нет, поврежденную конечность следует прибинтовать к здоровой.

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Как помочь при открытом переломе

Открытый перелом более опасный, поскольку существует возможность инфицирования. Можно нанести тугую повязку при незначительном кровотечении.

Если кровотечение сильное, то прежде всего необходимо наложить жгут и обозначить время наложения. В случае транспортировки пострадавшего в медицинский пункт в течение более полутора часов жгут нужно ослаблять на 3–5 минут.

Также важно обработать антисептическим средством кожу вокруг раны или же закрыть ранение хлопчатобумажной тканью.

Как помочь при ожогах

Пострадавшего посадить или положить. Полить места ожогов большим количеством воды. Однако важно соблюдать осторожность, поскольку в холодный период важно избежать переохлаждений. Снять с пораженных мест кольца, часы, ремешки, обувь, пока эти места не начали набухать. Ожоги необходимо защитить, прикрывая их чистой тканью без ворса (простынь, наволочка). Не трогать то, что прилипло к месту ожога. Важно! Не смазывать ожоги кремами, лосьонами, маслами или маслами. Не прокалывать волдыри.

Кроме того, необходимо провести противошоковые мероприятия, а для борьбы с инфекциями применить антибиотики.

Также раненому нужно пить большое количество воды (4–5 литров в первые двое суток после ранения). Для этого ее можно давать небольшими порциями.

Кроме того, следует сохранять спокойствие и веру в ЗСУ. А также нужно быть готовым к чрезвычайным ситуациям. Читай, как обезопасить себя в случае срабатывания сирен.