Груши в сиропе на зиму: рецепт вкусной консервации

Сезон сочных груш в самом разгаре. И если они уже смотрят на тебя из вазы (или ведерка) и намекают, что пора приготовить шикарный десерт на зиму — соглашайся и готовь.

Мы подобрали для тебя два проверенных рецепта груш в сиропе на зиму: первый — для поклонников умеренной сладости (и без стерилизации), а второй — для тех, кто любит насыщенный сироп.

Выбирай свой вариант и вперед — творить грушевое чудо.

Груши в сиропе на зиму без стерилизации: рецепт

Этот вариант идеально подойдет, если у тебя плотные, твердые груши и ты не хочешь тратить время на стерилизацию. Благодаря трем заливкам дольки хорошо прогреются, а сироп получится легким и нежным.

Ингредиенты на три литровые банки

Груши (тверденькие) — около 1,5–1,8 кг

(тверденькие) — около 1,5–1,8 кг Вода — около 1,5 л

— около 1,5 л Сахар — 200–250 г

— 200–250 г Свежий лимон — половина, или половина чайной ложки лимонной кислоты

Как приготовить консервированные груши в сиропе

Хорошо помой груши, разрежь на половинки или четвертинки и вырежи сердцевину с хвостиками. Плотно разложи груши в стерилизованные банки, залей кипятком до самого верха, накрой крышками и оставь постоять 15–20 минут. Слей эту воду в кастрюлю, снова вскипяти ее, повторно залей груши еще на 15 минут. Снова слей воду в кастрюлю, добавь сахар и сок половины лимона (или лимонную кислоту). Провари 2–3 минуты, чтобы сахар полностью растаял. Залей фрукты кипящим сиропом, сразу закрути банки, переверни их вверх дном, укутай теплым одеялом и дай им полностью остыть.

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Десертные груши в сиропе на зиму со стерилизацией: рецепт

Выбирай этот рецепт, если любишь более выраженный десертный вкус. Стерилизация поможет сохранить даже более мягкие сочные сорта так, чтобы кусочки не развалились.

Ингредиенты на три литровые банки

Груши — 1,5–1,7 кг

— 1,5–1,7 кг Вода — 1 л

— 1 л Сахар — 400–500 г

— 400–500 г Лимонная кислота — 1 чайная ложка или сок целого лимона

Как правильно законсервировать груши в сиропе на зиму

Помой груши и нарежь их аккуратными дольками, удали семена. Или оставь целыми (если не очень большие). В кастрюлю налей воду, добавь сахар и лимонную кислоту. Помешивай на огне до растворения и доведи до кипения. Разложи дольки (или целые груши) по чистым баночкам и залей горячим сиропом, оставляя примерно 1,5 см до края. На дно широкой кастрюли положи ткань, поставь туда банки и накрой их крышками (не закручивай). Налей в кастрюлю теплой воды по плечики банок, доведи до кипения и стерилизуй литровые банки 15–20 минут на умеренном огне. Осторожно достань банки, закрути, переверни и дай остыть.

Пряности для настроения (добавь по желанию)

Когда будешь варить сироп, можешь добавить что-то из этого списка по своему вкусу:

Палочку корицы или бадьян — для теплых зимних ноток;

или — для теплых зимних ноток; Гвоздику 1 шт. на банку — для пикантности;

1 шт. на банку — для пикантности; Ваниль или ванильный сахар — для более нежного десертного аромата;

или — для более нежного десертного аромата; Мяту или тархун — для свежего привкуса.

Маленькая хитрость: если добавляешь целые специи (корицу, бадьян), вынь их из сиропа перед заливкой в банки, чтобы сироп не стал слишком насыщенным при хранении.

Полезные советы, как приготовить груши в сиропе на зиму

Когда нарезаешь фрукты, сразу бросай очищенные дольки в подкисленную холодную воду — так они не потемнеют. з

Если кожура груш тонкая и нежная — оставляй, так дольки лучше будут держать форму. Если же кожура плотная — лучше ее тоненько срезать.

Сироп в этой консервации — это вкуснотища! Его можно использовать для пропитки бисквитов или сделать на его основе домашний лимонад.

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Источник фото: Рinterest.

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